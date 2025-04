Jandura: Trumpove kroky ženú svet do otvorenej obchodnej vojny

Berlín 3. apríla (TASR) - Najnovší americký balík dovozných ciel ženie svet do „otvorenej obchodnej vojny,“ varoval Dirk Jandura, šéf Združenia nemeckého veľkoobchodu, zahraničného obchodu a služieb (BGA) iba pár hodín potom, ako prezident USA Donald Trump potvrdil začiatok dovozných ciel na autá a zároveň oznámil zavedenie recipročných ciel. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Podľa prezidenta BGA Janduru je Trumpovo rozhodnutie „frontálnym útokom na svetový obchod“. Kroky USA označil za „americký brexit“ a dodal, že „takýmto drastickým zvýšením ciel voči viac než 100 obchodným partnerom americký prezident ženie svet do otvorenej obchodnej vojny“.



Čo sa týka nemeckej ekonomiky, Jandura predkladá, že konflikt bude mať na ňu výrazný vplyv. Trump oznámil zavedenie 10-percentných plošných ciel, na viacerých obchodných partnerov však pre nepriaznivú obchodnú bilanciu USA zaviedol ešte vyššie clá. Voči Európskej únii napríklad stanovil clo na úrovni 20 %.



Na to doplatí najmä Nemecko, ktoré je vysoko závislé od exportu. Navyše, nemecká ekonomika bude silne doplácať na americké clá na dovoz áut vo výške 25 %, ktoré vstúpili do platnosti dnešným dňom. Recipročné clá voči EÚ na úrovni 20 % vstúpia do platnosti 9. apríla a dovozné clá na autokomponenty 3. mája.