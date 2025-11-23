Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
BHP Group sa opäť pokúša o prevzatie Anglo American

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Alexandra Moštková

Canberra/Londýn 23. novembra (TASR) - Austrálsky ťažobný koncern BHP Group sa opätovne pokúša o prevzatie britského konkurenta Anglo American. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.

BHP Group predložila spoločnosti Anglo American novú ponuku na prevzatie, uviedol v nedeľu pre Reuters zdroj oboznámený so záležitosťou. Anglo American sa k správe odmietla vyjadriť a BHP bezprostredne nereagovala na žiadosť o komentár.

BHP v uplynulých dňoch oslovila Anglo American, informovala agentúra Bloomberg News s odvolaním sa na zdroje oboznámené so záležitosťou a dodala, že rokovania prebiehajú a nie je isté, či dôjde k dohode.

Trhová kapitalizácia Anglo American predstavuje podľa údajov LSEG približne 41,80 miliardy USD (36,28 miliardy eur), zatiaľ čo BHP má trhovú kapitalizáciu okolo 132,18 miliardy USD.

Anglo American sa v septembri dohodla na fúzii s kanadskou spoločnosťou Teck Resources. Nová skupina Anglo Teck bude mať kombinovanú ročnú kapacitu produkcie medi približne 1,2 milióna ton, čo je stále druhé miesto za BHP.

BHP v minulom roku stiahla ponuku vo výške 49 miliárd USD na prevzatie Anglo American, ktoré by zvýšilo podiel austrálskej ťažobnej spoločnosti na trhu s meďou. Ak by sa uskutočnila fúzia BHP s Anglo, vznikol by najväčší producent medi na svete s celkovou ročnou produkciou približne 1,9 milióna ton.

(1 EUR = 1,152 USD)
.

