< sekcia Ekonomika
Bhutánsky láma Lopon Kinley Penjor navštívi Bratislavu
V predvianočnom čase, keď sa mnohí zamýšľame nad hodnotami solidarity, pokoja a pomoci tým najzraniteľnejším, prichádza do Bratislavy výnimočný hosť.
Autor OTS
Bratislava 25. novembra (OTS) - Bhutánsky láma Lopon Kinley Penjor, duchovný učiteľ a koordinátor programov UNICEF v oblasti vody, sanitácie a hygieny (WASH), prináša posolstvo nádeje a praktickej pomoci deťom v odľahlých komunitách. Jeho pokojná charizma a skúsenosti z práce v kláštorných školách v Bhutáne sú pozvaním na zamyslenie nad tým, čo je v živote skutočne dôležité - zdravie, vzdelanie, bezpečie a ľudská dôstojnosť.
Bhutánsky duchovný učiteľ Lopon Kinley Penjor prichádza na pozvanie Českého výboru pre UNICEF do strednej Európy a vo štvrtok 27. novembra 2025 zavíta aj do Bratislavy. Ako projektový manažér programu Religion and Health Project spája duchovné vedenie s praktickou pomocou deťom v odľahlých kláštorných školách.
Penjor koordinuje projekty UNICEF v oblasti WASH (voda, sanitácia, hygiena). Vďaka jeho práci majú tisíce detí v Bhutáne prístup k čistej vode, výžive, vzdelaniu a zdravotnej starostlivosti.
„Rozhodol som sa stať mníchom, pretože som si uvedomil, že ľudský život je síce vzácny, ale márny, ak nenájdeme pokoj sami v sebe a nebudeme pomáhať živým bytostiam,“ hovorí Kinley Penjor.
V rámci svojej návštevy Bratislavy zavíta náš vzácny hosť aj medzi študentov a študentky Gymnázia na Grösslingovej ulici v Bratislave. Priblíži im život detí v Bhutáne na mníšskych školách, ktorých žiakom bol aj on sám a bude s nimi diskutovať o význame a dôležitosti medzinárodnej pomoci.
Bhután dosiahol status krajiny bez otvorenej defekácie, no klimatické zmeny ohrozujú zdroje vody. Mimoriadne zasiahnuté sú mníšske školy a kláštory, kde deti čelia zvýšeným zdravotným rizikám. UNICEF spolu s partnermi preto modernizuje infraštruktúru WASH, buduje inkluzívne toalety a zavádza klimaticky odolné systémy pitnej vody.
Do roku 2028 bude mať viac než 5 600 detí - mníchov a mníšok v 113 mníšskych školách a 34 kláštoroch prístup k pitnej vode, inkluzívnym toaletám a udržateľným systémom hygieny.
Pomoc deťom v Bhutáne, ale aj v mnohých ďalších krajinách sveta, by nebola možná bez širokého spektra darcov a podporovateľov, ktorí stoja za krásnou misiou UNICEF. Aj vďaka slovenským priateľom a podporovateľom sa dnes tisíce detí majú lepšie - získavajú prístup ku vzdelaniu, jedlu, čistej vode či teplému oblečeniu. Každý príspevok, každé gesto solidarity, je nesmierne dôležité, pretože mení životy detí, ktoré by inak zostali bez pomoci. Naša podpora je kľúčom k tomu, aby sa aj tie najzraniteľnejšie deti mohli tešiť z bezpečného a dôstojného detstva.
Duchovná múdrosť spojená s praktickou pomocou
Bhutánsky duchovný učiteľ Lopon Kinley Penjor prichádza na pozvanie Českého výboru pre UNICEF do strednej Európy a vo štvrtok 27. novembra 2025 zavíta aj do Bratislavy. Ako projektový manažér programu Religion and Health Project spája duchovné vedenie s praktickou pomocou deťom v odľahlých kláštorných školách.
Voda, hygiena a nádej pre deti
Penjor koordinuje projekty UNICEF v oblasti WASH (voda, sanitácia, hygiena). Vďaka jeho práci majú tisíce detí v Bhutáne prístup k čistej vode, výžive, vzdelaniu a zdravotnej starostlivosti.
„Život je zmysluplný, ak pomáhame.“
„Rozhodol som sa stať mníchom, pretože som si uvedomil, že ľudský život je síce vzácny, ale márny, ak nenájdeme pokoj sami v sebe a nebudeme pomáhať živým bytostiam,“ hovorí Kinley Penjor.
Stretnutie s gymnazistami na Grösslingovej
V rámci svojej návštevy Bratislavy zavíta náš vzácny hosť aj medzi študentov a študentky Gymnázia na Grösslingovej ulici v Bratislave. Priblíži im život detí v Bhutáne na mníšskych školách, ktorých žiakom bol aj on sám a bude s nimi diskutovať o význame a dôležitosti medzinárodnej pomoci.
Bhután: krajina pokroku aj výziev
Bhután dosiahol status krajiny bez otvorenej defekácie, no klimatické zmeny ohrozujú zdroje vody. Mimoriadne zasiahnuté sú mníšske školy a kláštory, kde deti čelia zvýšeným zdravotným rizikám. UNICEF spolu s partnermi preto modernizuje infraštruktúru WASH, buduje inkluzívne toalety a zavádza klimaticky odolné systémy pitnej vody.
Cieľ: zdravé a bezpečné prostredie do roku 2028
Do roku 2028 bude mať viac než 5 600 detí - mníchov a mníšok v 113 mníšskych školách a 34 kláštoroch prístup k pitnej vode, inkluzívnym toaletám a udržateľným systémom hygieny.
Naša podpora mení životy detí
Pomoc deťom v Bhutáne, ale aj v mnohých ďalších krajinách sveta, by nebola možná bez širokého spektra darcov a podporovateľov, ktorí stoja za krásnou misiou UNICEF. Aj vďaka slovenským priateľom a podporovateľom sa dnes tisíce detí majú lepšie - získavajú prístup ku vzdelaniu, jedlu, čistej vode či teplému oblečeniu. Každý príspevok, každé gesto solidarity, je nesmierne dôležité, pretože mení životy detí, ktoré by inak zostali bez pomoci. Naša podpora je kľúčom k tomu, aby sa aj tie najzraniteľnejšie deti mohli tešiť z bezpečného a dôstojného detstva.