Bicykle kradnú najmä z verejných priestranstiev a spoločných pivníc

Ilustračný snímok Foto: Shutterstock

Bratislava 25. mája (OTS) - Počet krádeží bicyklov a elektrobicyklov počas jarných a letných mesiacov narastá. Najčastejšie sú bicykle odcudzené zo spoločných priestorov a pivníc, ale aj z verejných priestranstiev. Zlodeji sa špecializujú najmä na novšie a drahšie horské bicykle či elektrobicykle.Vplyvom pandémie, ale aj čoraz drahších pohonných hmôt stúpa záujem ľudí o kúpu bicykla či elektrobicykla. So zvýšeným záujmom ľudí o cyklistiku však výrazne narastá aj počet krádeží. Ročne sa na Slovensku ukradnú stovky bicyklov.Podľa databázy ukradnutých bicyklov je hlavnou sezónou cyklozlodejov obdobie od apríla až do októbra, pričom najviac bicyklov sa odcudzí počas augusta. Zlodeji majú v oku najmä drahšie horské bicykle a elektrobicykle, ktoré vedia následne dobre predať. Cena kvalitného horského bicykla či elektrobicykla sa totiž pohybuje v stovkách eur. Ničím výnimočným nie je ani krádež na objednávku.Bicykel máte síce poistený v rámci poistenia domácnosti, poistné krytie sa však vzťahuje len na miesto poistenia uvedené v poistnej zmluve, teda na váš byt alebo vlastnú pivnicu. Podľa databázy ukradnutých bicyklov sú bicykle odcudzené najčastejšie práve zo spoločných priestorov a pivníc, pavlačí bytových domov a z verejných priestranstiev.Poisťovňa Generali preto ponúka ako jediná poisťovňa na trhu špeciálne poistenie bicykla. Toto poistenie preplatí krádež bicykla alebo elektrobicykla kdekoľvek, nielen na adrese poistenia ako je to v prípade poistenia domácnosti.vysvetľuje výhody poistenia Peter Ďumbala z poisťovne Generali.Podmienkou poistného krytia je uzamknutie definovaným typom zámku o nejakú pevnú súčasť, napríklad pevný stojan na bicykle, plot či zábradlie, pričom je dôležité uzamknúť nielen rám, ale aj koleso bicykla.hovorí Peter Ďumbala.Cyklisti si môžu poistiť nový bicykel priamo pri jeho kúpe u predajcov bicyklov, ktorí ho poskytujú. Ich zoznam nájdete na webstránke poisťovne Generali . Poistiť si je však možné aj starší bicykel, a to do veku 3 rokov.odporúča Ďumbala.vymenúva Peter Ďumbala z Generali.Ak ste zistili, že vám niekto ukradol váš poistený bicykel, je potrebné, aby ste na miesto privolali políciu, ktorá s vami spíše zápis. Ten budete neskôr potrebovať pri nahlasovaní poistnej udalosti. Dôležité je urobiť si aj viacero fotografií z miesta krádeže, napríklad fotografiu prestrihnutej reťaze či iných viditeľných poškodení. Do príchodu policajtov sa skúste poobhliadnuť po okolí a oslovte okoloidúcich, či nevideli niekoho odchádzať s vaším bicyklom. Nezabudnite si vypýtať od svedkov aj kontakt. Všetky zhromaždené informácie odovzdajte polícii.radí Peter Ďumbala z poisťovne Generali.Okrem poistenia bicykla odporúčame cyklistom uzavrieť aj poistenie občianskej zodpovednosti. Toto poistenie preplatí škody, ktoré nechcene spôsobíte svojím konaním vy alebo členovia vašej domácnosti. Kryje aj škody, ktoré spôsobíte pri bicyklovaní, napr. keď vaše dieťa narazí s bicyklom do stánku so suvenírmi a poškodí ich, alebo, keď na bicykli zapríčiníte dopravnú nehodu.Škody, ktoré spôsobíte pri dopravnej nehode, sa môžu bežne pohybovať v tisícoch až desať tisícoch eur, preto vytvorila poisťovňa Generali poistenie zodpovednosti s krytím škôd až do výšky 500 000 eur, ktoré kryje okrem škôd na majetku a zdraví aj nemajetkovú ujmu.