Biden a McCarthy budú v pondelok rokovať o zvýšení dlhového stropu

Washington 22. mája (TASR) - Americký prezident Joe Biden a predseda Snemovne reprezentantov, republikán Kevin McCarthy budú v pondelok rokovať o zvýšení dlhového stropu federálnej vlády, len 10 dní predtým, ako by Spojené štáty mohli čeliť bezprecedentnej platobnej neschopnosti. TASR o tom informuje na základe správ AP a Reuters.



Demokratický prezident a predseda republikánmi kontrolovanej Snemovne reprezentantov sa stretnú o 17.30 h miestneho času (23.30 SELČ), uviedol Biely dom.



Akákoľvek dohoda o zvýšení dlhového limitu zo súčasných 31,4 bilióna USD (29,01 bilióna eur) musí prejsť oboma komorami Kongresu. Ministerstvo financií USA varovalo, že už 1. júna nemusí byť schopné uhradiť všetky svoje účty.



Členovia vyjednávacích tímov z oboch strán sa už dopoludnia miestneho času stretli v Kapitole pred rokovaniami prezidenta so šéfom Snemovne, ktorých cieľom je zabrániť hroziacej dlhovej kríze už na budúci týždeň, informovali americké médiá.



Po nedeľnom (21. 5.) telefonickom rozhovore Bidena (počas jeho letu zo summitu skupiny G7) s McCarthym sa obaja politici tvárili optimisticky, pričom McCarthy opísal debatu ako "produktívnu" a Biden zase povedal novinárom: "Dopadlo to dobre."



Zdá sa, že obrysy dohody sú na dosah a rokovania sa zúžili na strop pre rozpočtový rok 2024, ktorý je kľúčom k vyriešeniu patovej situácie. Republikáni trvali na tom, že budúcoročné výdavky nemôžu byť vyššie ako tohoročné, no demokrati odmietli akceptovať veľké škrty, ktoré McCarthyho tím prvýkrát navrhol.



Dohoda o rozpočte by otvorila cestu k samotnému hlasovaniu v Kongrese, ktoré zase umožní USA vziať si nové pôžičky na zaplatenie starších účtov.



Ak by sa však politikom v USA nepodarilo dosiahnuť dohodu o zvýšení dlhového stropu, vyhlásenie bankrotu najväčšej svetovej ekonomiky by vyvolalo otrasy na globálnych trhoch.



Demokrati poukazujú na to, že dlhový limit bol v minulosti zvýšený veľakrát aj bez rokovaní o rozpočte, od 60. rokov 20. storočia ho USA zvýšili zhruba 80-krát.



(1 EUR = 1,0822 USD)