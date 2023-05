Biden a McCarthy dosiahli predbežnú dohodu o zvýšení dlhového stropu

Washington 28. mája (TASR) - Po týždňoch rokovaní oznámili americký prezident Joe Biden a predseda Snemovne reprezentantov Kevin McCarthy, že dosiahli predbežnú dohodu o zvýšení dlhového stropu USA. McCarthyho však čaká teraz ďalšia výzva, presadiť dohodu v Snemovni, kde môže naraziť na odpor tvrdého krídla republikánov aj pokrokových demokratov. TASR o tom informuje na základe správ AP a Reuters.



Vyjednávači sa teraz snažia urýchlene dokončiť text zákona. McCarthy povedal, že Snemovňa bude o zákone hlasovať v stredu (31. 5.), aby mal Senát čas na jeho zváženie a schválenie ešte pred termínom 5. júna, keď už USA nebudú schopné splácať svoje dlhové záväzky. Ministerka financií Janet Yellenová varovala, že to by viedlo k vyhláseniu platobnej neschopnosti, čo by otriaslo finančnými trhmi a poslalo Spojené štáty do hlbokej recesie.



Dohoda zahŕňa niektoré škrty vo výdavkoch, ktoré požadovali republikáni, ale dostatočne nezníži budúce deficity, čo sa nepáči tvrdému krídlu strany. A na druhej strane, tzv. progresívni demokrati sa obávajú navrhovaných zmien pracovných požiadaviek v programoch, ako sú potravinové lístky.



Kompromis zahŕňa dvojročnú rozpočtovú dohodu, ktorá by udržala výdavky v roku 2024 stabilné, na tohoročnej úrovni a stanovuje limity na rok 2025, výmenou za zvýšenie dlhového stropu na dva roky, až po ďalšie voľby.



Republikáni ovládajú Snemovňu, majú v nej väčšinu 222 zákonodarcov, zatiaľ čo demokrati 213. V senáte je situácia opačná, majú v ňom prevahu demokrati s pomerom hlasov 51 proti 49 republikánom. Tieto rozpätia znamenajú, že umiernení zákonodarcovia z oboch strán budú musieť návrh zákona podporiť, pretože akýkoľvek kompromis takmer definitívne stratí podporu krajnej ľavice aj krajnej pravice v rámci oboch strán.



McCarthy v snahe získať post predsedu Snemovne súhlasil s tým, že umožní každému jednému členovi požiadať o hlasovanie o jeho zosadení. Niekoľko hodín pred oznámením dohody niektorí republikánski stúpenci tvrdej línie kritizovali McCarthyho za spoluprácu s Bielym domom a varovali pred zvýšením dlhového limitu, ktoré ochráni prezidenta Bidena pred problémami.



Dohoda presne to robí: pozastavuje dlhový strop do januára 2025, do nástupu nového prezidenta po voľbách v novembri 2024, výmenou za stropy na výdavky a škrty vo vládnych programoch.



Biden pritom v sobotu (27. 5.) úspešne potlačil niekoľko požiadaviek republikánov na zníženie nákladov, čo signalizuje, že McCarthy môže mať problém so získavaním hlasov v Snemovni.



Dohoda by vo fiškálnom roku 2024 udržala výdavky, ktoré nesúvisia s obranou, približne rovnaké a v nasledujúcom roku by ich zvýšila o 1 %.



Na základe dohody sa podľa zdrojov oboznámených s rokovaniami zvýšia výdavky na armádu a starostlivosť o veteránov, ale obmedzia sa výdavky na mnohé domáce programy, ktoré neboli zatiaľ presne špecifikované. Republikáni a demokrati tak budú v nasledujúcich mesiacoch bojovať o to, ktoré z nich to budú.