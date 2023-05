Biden a McCarthy plánujú dosiahnuť dohodu o dlhovom strope do nedele

Washington 17. mája (TASR) - Americký prezident Joe Biden a predseda Snemovne reprezentantov republikán Kevin McCarthy uviedli, že dohodu o dlhovom strope chcú dosiahnuť do nedele 21. mája. USA by sa tak vyhli ekonomickej katastrofe v podobe defaultu. Informovala o tom agentúra Reuters.



Po týždňoch trvajúcich sporov sa demokratický prezident a republikánsky šéf Snemovne reprezentantov v utorok (16. 5.) dohodli, že budú o probléme dlhového stropu rokovať priamo, keďže, ako povedal Biden, "iná alternatíva neexistuje". Dohodu musia dosiahnuť a zároveň musí prejsť obidvomi komorami Kongresu do 1. júna. Vtedy už federálna vláda nebude mať dosť peňazí na plnenie svojich finančných záväzkov.



Republikáni, ktorí kontrolujú Snemovňu reprezentantov, sa doteraz nedokázali s Bidenom dohodnúť na zvýšení dlhového stropu zo súčasnej úrovne 31,4 bilióna USD (29 biliónov eur). Republikáni uviedli, že sú ochotní limit pre dlh zvýšiť, avšak iba v prípade, že demokrati budú súhlasiť so znížením výdavkov.



Na otázku novinárov, či je dohoda o zvýšení dlhového stropu možná do nedele, keď sa americký prezident vráti zo samitu G7 v Japonsku, McCarthy povedal, že "sa to dá zrealizovať". Biden zasa pred svojím odchodom do Japonska uviedol, že počas tohto obdobia bude s kongresmanmi v telefonickom kontakte a po návrate sa s nimi opätovne stretne.



(1 EUR = 1,0829 USD)