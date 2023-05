Biden a republikáni sa údajne blížia k dohode o dlhovom strope

Washington 25. mája (TASR) - Americký prezident Joe Biden a republikánsky predseda americkej Snemovne reprezentantov Kevin McCarthy sa údajne blížia k dohode o dlhovom strope USA. Podľa zdroja oboznámeného s rozhovormi obe strany vraj delí od dohody len 70 miliárd USD (65,21 miliardy eur) na diskrečné výdavky. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Výsledkom rokovaní má byť zoštíhlená dohoda s niekoľkými kľúčovými číslami namiesto stovky strán dlhého návrhu zákona, keďže by zákonodarcom mohlo trvať niekoľko dní, kým by ho prečítali a schválili, uviedla ďalšia osoba informovaná o rokovaniach.



Očakáva sa, že vyjednávači stanovia maximálne hodnoty pre nepodstatné, diskrečné výdavky, pričom nechajú na zákonodarcoch, aby v nasledujúcich mesiacoch doladili detaily prostredníctvom bežného procesu prideľovania prostriedkov, uviedol jeden zo zdrojov.



V roku 2022 dosiahli diskrečné výdavky USA 1,7 bilióna USD, čo bolo 27 % z celkovo vynaložených 6,27 bilióna USD, podľa federálnych údajov. Približne polovica z toho išla na obranu, čo je oblasť, o ktorej republikáni povedali, že ju nebudú okresávať.



Podľa AP republikáni sa do poslednej chvíle snažia presadiť svoje požiadavky. USA pritom čaká predĺžený prázdninový víkend len niekoľko dní predtým, ako by mohli čeliť bezprecedentnej platobnej neschopnosti, ktorá by mohla uvrhnúť globálnu ekonomiku do chaosu.



McCarthy povedal, že nariadil svojmu vyjednávaciemu tímu, aby "pracoval 24 hodín denne a sedem dní v týždni na vyriešení problémov".



Republikáni požadujú rázne škrty vo výdavkoch, zatiaľ čo demokrati sú proti.



Zákonodarcovia by sa pritom mali vrátiť do práce až v utorok 30. mája, len dva dni pred 1. júnom, keď by podľa ministerky financií Janet Yellenovej mohla USA začať dochádzať hotovosť na zaplatenie účtov.



Agentúra Fitch medzitým umiestnila rating Spojených štátov ako emitenta dlhodobých záväzkov v zahraničnej mene do režimu sledovania. A varovala pred jeho možným znížením pre handrkovanie a "politikárčenie" v súvislosti so zvýšením dlhového stropu.



(1 EUR = 1,0735 USD)