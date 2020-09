Biden by ukončil umelú obchodnú vojnu s EÚ, povedal jeho poradca

Washington 22. septembra (TASR) - Ak by demokratický kandidát Joe Biden vyhral prezidentské voľby v USA, ukončil by „umelú obchodnú vojnu“ s Európou, povedal to v utorok jeho poradca Tony Blinken. Snažil by sa však riešiť pretrvávajúce nerovnováhy v obchode s poľnohospodárskymi produktmi.



Blinken na online podujatí organizovanom Americkou obchodnou komorou povedal, že bývalý viceprezident tiež verí, že zabráni tomu, aby Rusko pokračovalo vo svojom agresívnom konaní. Ak by to bolo potrebné, použije tvrdé koordinované sankcie.



Biden by sa tiež snažil nastaviť nové podmienky ekonomických a technologických väzieb s Čínou. Podľa Blinkena je myšlienka úplného prerušenia väzieb medzi dvomi najväčšími svetovými ekonomikami nerealistická a kontraproduktívna. Blinken však upozornil, že Biden bude bojovať proti neférovým praktikám Číny a bude tvrdo vyžadovať dodržovanie obchodných zákonov USA.



Sústredí sa na zvýšenie strategického vplyvu USA obnovením väzieb s partnermi. Prvá fáza obchodnej dohody medzi USA a Čínou, oslavovaná prezidentom Donaldom Trumpom, je podľa Blinkena „debaklom“, keďže nerieši systematické problémy a Čína dohodu ani len neplní, napríklad v oblasti zvýšenia nákupov poľnohospodárskych produktov.