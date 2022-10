Biden chce navrhnúť daň na mimoriadne zisky ropných spoločností

Washington 31. októbra (TASR) - Americký prezident Joe Biden plánuje vyzvať na zavedenie mimoriadnych daní z neočakávaných príjmov ropných spoločností, pokiaľ svoje rekordné zisky neinvestujú do znižovania nákladov domácností a zvyšovania produkcie. Uviedol to v pondelok predstaviteľ Bieleho domu. TASR o tom informuje na základe správ AP a AFP.



Bidenova administratíva sa snaží bojovať proti vysokým cenám energií pre domácnosti pred blížiacimi sa voľbami do Kongresu



Nemenovaný predstaviteľ povedal, že Biden prednesie svoju výzvu ropným aj plynárenským firmám v prejave neskôr v priebehu pondelka. A pokiaľ nebudú ochotné spolupracovať, "vyzve Kongres, aby zvážil požiadavku na daňové pokuty a ďalšie reštrikcie pre ropné spoločnosti".



Podľa nedávno zverejnených hospodárskych výsledkov ropné spoločnosti dosahujú rekordné zisky, pričom odmietajú pomôcť znížiť ceny pre spotrebiteľov na čerpacích staniciach. Zdroj oboznámený s touto záležitosťou uviedol, že prezident opäť vyzve ropné a plynárenské firmy, aby investovali svoje rekordné zisky do zníženia nákladov pre americké rodiny a zvýšenia produkcie.



"Ropné spoločnosti zarobili v uplynulom štvrťroku miliardové zisky," napísal Biden v sobotu (29. 10.) na Twitteri. "Používajú tieto rekordné zisky na vyplatenie svojich bohatých akcionárov namiesto investovania do výroby a znižovania nákladov pre Američanov. Je to neprijateľné. Je čas, aby tieto spoločnosti znížili ceny na čerpacích staniciach."



Vysoké ceny palív ženú nahor infláciu a vybrali si daň na popularite Bidena a jeho demokratov medzi voličmi.