Biden: Inflácia klesá, treba ale urobiť viac práce

Washington 13. decembra (TASR) - Americký prezident Joe Biden vyjadril v utorok opatrný optimizmus po zverejnení správy o spomalení inflácie v novembri. Upozornil zároveň, že aj keď sa veci uberajú správnym smerom, je potrebné vykonať ešte veľa práce. TASR o tom informuje na základe správ AP, AFP a Reuters.



Biden v rozhovore s novinármi v Bielom dome povedal, že vidí "dôvod na určitý optimizmus počas vianočnej sezóny aj na budúci rok".



"Chcem, aby bolo jasné, že bude nejaký čas trvať, kým sa inflácia dostane späť na normálnu úroveň. Pri prechode na stabilnejší rast by sme mohli vidieť aj neúspechy. Nič by sme nemali brať ako samozrejmosť," dodal.



Uviedol tiež, že jeho cieľom je dostať rast cien pod kontrolu bez toho, aby to poškodilo hospodársky rast a znížiť infláciu pri zachovaní odolnosti trhu práce.



Medziročná miera inflácie v Spojených štátoch minulý mesiac opäť klesla, už piaty mesiac v rade, a to na 7,1 % zo 7,7 % v októbri. Výrazne sa tiež znížila z 9,1 % v júni, čo bol vrchol inflácie v USA. To prinieslo určitú úľavu politikom, ale miera inflácie je stále približne trojnásobne vyššia ako pred pandémiou nového koronavírusu. A stále sa drží vysoko nad cieľom centrálnej banky Fed.



"Inflácia bola v roku 2022 príšerná a vyhliadky na rok 2023 sú oveľa lepšie," povedal Bill Adams, hlavný ekonóm Comerica Bank. Pripomenul, že dodávateľské reťazce už fungujú lepšie a podnikové zásoby sú vyššie. Zmiernili sa tak niektoré z najväčších problémov, ktoré v roku 2020 poháňali infláciu.



Wall Street privítala údaje o spomalení inflácie, čo je podľa nej ďalší dôvod, aby Fed zmiernil a potenciálne aj pozastavil zvyšovanie úrokových sadzieb začiatkom budúceho roka.



Všeobecne sa očakáva, že Fed v stredu (14.12.) zdvihne svoju referenčnú úrokovú sadzbu o 50 bázických bodov. Bude to už jej siedme zvýšenie v tomto roku, ale miernejšie ako o 75 bázických bodov na predchádzajúcich štyroch zasadaniach.



Po náraste o 50 bázických bodov by sa kľúčová krátkodobá sadzba Fedu dostala do pásma 4,25 % až 4,5 %, a bola by najvyššia za 15 rokov.



Ale tým stúpnu ešte viac úrokové sadzby z úverov pre spotrebiteľov a podniky. Ekonómovia varovali, že pokračovaním sprísňovania úverov v boji proti inflácii Fed pravdepodobne spôsobí recesiu v budúcom roku.