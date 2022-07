Biden neočakáva recesiu americkej ekonomiky: Dúfam v mäkké pristátie

Washington 26. júla (TASR) - Americký prezident Joe Biden neočakáva, že Spojené štáty budú trpieť hospodárskym poklesom, hoci údaje o hrubom domácom produkte (HDP), ktoré budú zverejnené koncom tohto týždňa, môžu ukázať, že klesá už druhý štvrťrok po sebe. TASR správu prevzala z AFP.



"Podľa môjho názoru nebudeme v recesii," povedal Biden v pondelok (25. 7.) novinárom. Poukázal pritom na silné čísla v oblasti zamestnanosti. Prezident tak dúfa v "mäkké pristátie", v rámci ktorého prejde americká ekonomika "od rýchleho rastu k stabilnému rastu".



Viacerí americkí predstavitelia bagatelizovali pribúdajúce obavy z recesie a tvrdia, že pokles najväčšej svetovej ekonomiky je nepravdepodobný vzhľadom na veľmi napätý trh práce.



Nedávno zverejnené ukazovatele pritom naznačujú, že HDP by mohol v 2. štvrťroku opäť klesnúť po znížení o 1,6 % v prvých troch mesiacoch roka. Väčšina ekonómov však očakáva skôr jeho mierny alebo žiadny rast.



Pokles HDP v 1. štvrťroku bol horší, ako sa predpokladalo, a prvý od roku 2020, keď bola situácia s pandémiou ochorenia COVID-19 najhoršia.



Americká ekonomika sa medzitým pripravuje na to, že Federálny rezervný systém (Fed), ktorý plní úlohu centrálnej banky, urobí ďalší krok v boji proti inflácii. Experti odhadujú, že Fed zvýši kľúčové úrokové sadzby opäť o trištvrte percentuálneho bodu v snahe spomaliť dopyt.



Predseda Fedu Jerome Powell povedal, že je "nevyhnutné" znížiť infláciu, ale zdôraznil, že cieľom je dosiahnuť to bez vykoľajenia americkej ekonomiky.



Po rýchlom hospodárskom oživení v minulom roku zaznamenal prezident Biden v uplynulých mesiacoch pokles popularity, keďže americké rodiny zápasia s rýchlo rastúcou infláciou a majú problémy vyjsť s peniazmi.