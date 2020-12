Biden nepodnikne okamžite kroky na odstránenie 1. fázy dohody s Čínou

Washington 2. decembra (TASR) - Novozvolený americký prezident Joe Biden po nástupe do úradu nepodnikne okamžite kroky na odstránenie prvej fázy obchodnej dohody s Čínou, ktorú uzavrel prezident Donald Trump. Informovali o tom v stredu noviny New York Times.



„Nebudem robiť žiadne okamžité kroky, a to isté platí aj o clách,“ povedal Biden v rozhovore pre noviny. „Nebudem vopred zaujatý voči mojim možnostiam.“



Čína v rámci prvej fázy dohody súhlasila so zvýšením nákupu amerických výrobkov a služieb o najmenej 200 miliárd USD (167,11 miliardy eur) v rokoch 2020 a 2021.



Dohoda o prvej fáze, podpísaná začiatkom tohto roka, ponecháva tiež v platnosti 25-percentné clá na množstvo čínskeho priemyselného tovaru a komponentov, ktoré používajú americkí výrobcovia, v hodnote 250 miliárd USD, a tiež odvetné čínske clá na tovar z USA v hodnote viac ako 100 miliárd USD.



Podľa Bidena najlepšou stratégiou pri riešení čínskej otázky by bolo dostať najskôr spojencov ázijskej krajiny na „svoju stranu“.



Biden dodal, že bude pokračovať v politike zameranej na „čínske praktiky zneužívania“ vrátane kradnutia duševného vlastníctva, dampingových cien výrobkov a nelegálnych dotácií korporáciám a vynucovania prenosu technológií od amerických spoločností na ich čínskych partnerov ako podmienku vstupu zahraničných firiem na čínsky trh, dodali noviny.



(1 EUR = 1,1968 USD)