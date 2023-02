Biden nominoval na čelo Svetovej banky Ajaya Bangu

Washington 23. februára (TASR) - Americký prezident Joe Biden vo štvrtok oznámil, že nominoval bývalého riaditeľa spoločnosti Mastercard Ajaya Bangu na čelo Svetovej banky (SB) po tom, ako jej súčasný šéf David Malpass oznámil plány na predčasné odstúpenie. TASR o tom informuje na základe správ AFP a Reuters.



Nominácie je možné predkladať do 29. marca, pričom banka uviedla, že bude "silno" podporovať ženy kandidátky.



Od založenia SB v roku 1944 bolo nepísaným pravidlom, že ju viedol Američan, zatiaľ čo na čele Medzinárodného menového fondu (MMF) stojí Európan. Proti tomuto modelu však v uplynulých rokoch ostro vystúpili transformujúce sa ekonomiky, ktoré požadujú, aby najvyššie posty v dôležitých finančných inštitúciách zastávali ľudia na základe odbornosti a nie národnosti. Spojené štáty americké sú pritom najväčším akcionárom SB.



Banga je Američan pôvodom z Indie a v súčasnosti pôsobí ako podpredseda v investičnej spoločnosti General Atlantic. Predtým bol generálnym riaditeľom spoločnosti Mastercard.



Banga má "kritické skúsenosti s mobilizáciou verejno-súkromných zdrojov na riešenie najnaliehavejších výziev našej doby vrátane zmeny klímy", uviedol Biden vo vyhlásení.



Jeho nominácia prichádza uprostred tlaku, aby rozvojové banky vylepšili a adresnejšie riešili globálne problémy, ako sú environmentálne otázky.



Americká ministerka financií Janet Yellenová už predtým uviedla, že základné modely bánk, od ktorých si krajiny požičiavajú financie na konkrétne investície na rozvojové projekty, sú nedostatočné. Podľa Yellenovej Bangove skúsenosti z Mastercard a využívania súkromného kapitálu pri klimatických riešeniach mu pomôžu dosiahnuť dva kľúčové ciele SB, ktorými sú odstránenie extrémnej chudoby a rozšírenie spoločnej prosperity.



"Výsledky pána Bangu pri vytváraní partnerstiev medzi verejným sektorom, súkromným sektorom a neziskovými organizáciami ho jedinečne vyzbrojujú k tomu, aby pomohol mobilizovať súkromný kapitál a presadzoval reformy potrebné na splnenie našich spoločných ambícií," vyhlásila.



SB očakáva, že nového prezidenta vyberie do začiatku mája.



Bangova nominácia je prvá zverejnená, ale Nemecko, ďalší hlavný akcionár, v tomto týždni uviedlo, že tento post by mal pripadnúť žene, keďže SB počas jej 77-ročnej histórie nikdy neviedla žena.