Biden obvinil Exxon Mobil, že využíva vysoké ceny benzínu

Los Angeles 12. júna (TASR) - Americký prezident Joe Biden obvinil Exxon Mobil a ďalšie ropné spoločnosti z využívania vysokej ceny benzínu po tom, čo najnovšie údaje ukázali, že inflácia v USA dosiahla v máji vyše 40-ročné maximum. TASR o tom informuje na základe správy AFP a Bloomberg." povedal Biden počas akcie v prístave Los Angeles. Spoločnosť Exxon vykázala za rok 2021 čistý príjem 23 miliárd USD (21,74 miliardy eur). Aj v prvých troch mesiacoch tohto roka dosiahla obrovské zisky napriek nižšej produkcii ropy a zemného plynu.Konkrétne, zisk Exxon Mobilu sa v 1. štvrťroku viac ako zdvojnásobil na 5,5 miliardy USD a tržby vzrástli o 52,4 % na 87,7 miliardy USD.Podľa autoklubu AAA priemerná cena bežného benzínu v USA dosiahla 10. júna 4,99 USD za galón (1 galón = 3,78541 litra).Biden tlačí tiež na domáce ropné spoločnosti, aby zvýšili ťažbu. Obvinil ich, že radšej odkupujú svoje vlastné akcie, než aby investovali do nových vrtov tam, kde majú povolenia. "" povedal Biden. "" vyzval prezident ropný koncern.Ropný gigant zvýšil v 1. štvrťroku výdavky na spätné odkúpenie akcií o 20 miliárd USD. Hoci plánoval aj zvýšenie kapitálových výdavkov v roku 2022, vylúčil dodatočné investície.Bidenova popularita prudko klesla v dôsledku rastúcej inflácie, ktorá v máji dosiahla 8,6 %, a závratne vysokým cenám benzínu. Prudko stúpajúce ceny vyprázdňujú peňaženky Američanov a znižujú popularitu prezidenta pred dôležitými voľbami do Kongresu v polovici jeho funkčného obdobia.Hovorca Exxon Mobilu Casey Norton v e-maile uviedol, že spoločnosť "Pripomenul tiež, že Exxon Mobil vykázal v roku 2020 finančnú stratu a v roku 2021 dosiahli celkové dane zo ziskov spoločnosti 40,6 miliardy USD.Ministerka financií Janet Yellenová odmietla myšlienku, že "" korporácií prispieva k inflácii, čím sa rozchádza v názore s prezidentom a ďalšími vysokopostavenými demokratmi, ktorí obvinili veľké spoločnosti zo zdražovania alebo nadmerných ziskov." povedala Yellenová vo štvrtok (9. 6.) na podujatí New York Times na otázku, či korporátna chamtivosť spôsobuje rast cien.(1 EUR = 1,0578 USD)