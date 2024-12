Biden plánuje formálne zablokovať predaj U. S. Steel

Washington 11. decembra (TASR) - Americký prezident Joe Biden plánuje koncom tohto mesiaca formálne zablokovať predaj oceliarne U. S. Steel japonskej spoločnosti Nippon Steel za 14,1 miliardy USD (13,39 miliardy eur) z dôvodu národnej bezpečnosti. Uviedli to zdroje oboznámené so záležitosťou. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



Výbor pre zahraničné investície v USA (Committee on Foreign Investment in the United States, CFIUS), ktorý skúmal navrhované prevzatie, musí do 22. alebo 23. decembra postúpiť svoje rozhodnutie Bidenovi, povedali zdroje, ktoré nechceli byť menované, pretože ide o dôverný proces.



Nie je jasné, čo presne povie CFIUS, ale postúpenie rozhodnutia prezidentovi naznačuje, že aspoň jeden člen výboru považuje dohodu za rizikovú. Nippon Steel a U. S. Steel sú pripravené začať súdny spor, ak sa Biden rozhodne zablokovať fúziu, uviedli niektorí ľudia.



Nippon Steel v stredu označil za "nevhodnú" úlohu politiky pri jeho plánoch na prevzatie U. S. Steel. "Je nevhodné, aby politika naďalej prevažovala nad skutočnými záujmami národnej bezpečnosti," uviedol Nippon Steel vo vyhlásení a poukázal pritom na spojenectvo medzi USA a Japonskom ako na dôležitý základ. "Nippon Steel stále verí v spravodlivosť a férovosť Ameriky a jej právneho systému, a ak to bude potrebné, bude spolupracovať s U. S. Steel na zvážení a prijatí všetkých dostupných opatrení na dosiahnutie spravodlivého záveru."



Osud kedysi slávneho amerického výrobcu ocele sa stal horúcou politickou témou, keď spoločnosť takmer pred rokom dospela k dohode o prevzatí japonským rivalom. U. S. Steel uviedla, že dohoda predstavuje záchranné lano a varovala, že v prípade kolapsu fúzie môže presunúť svoje sídlo z Pensylvánie a zatvoriť niektoré prevádzky.



Biden už dlho signalizoval nesúhlas s predajom, ale priamo nesľúbil, že dohodu zruší, zatiaľ čo novozvolený prezident Donald Trump opakovane vyhlásil, že ju zablokuje. "Prezidentovo stanovisko od začiatku je také, že pre US Steel je životne dôležité, aby mala domáceho vlastníka a prevádzku," uviedla hovorkyňa Bieleho domu Saloni Sharmaová. "Proces CFIUS naďalej pokračuje," dodala.



Proces CFIUS bol v septembri rozšírený o procedurálny manéver. To posunulo lehotu na postúpenie rozhodnutia na tento mesiac.



Proti dohode sa postavila aj mocná odborová organizácia United Steelworkers.



Pre CFIUS je nezvyčajné odmietnuť akvizíciu subjektom so sídlom v priateľskej krajine, ako je Japonsko.



Presné načasovanie Bidenovho oznámenia nie je jasné. Prezident má od postúpenia veci na oznámenie rozhodnutia 15 dní. Ďalšie predĺženie procesu CFIUS, ktoré by posunulo rozhodnutie na novú administratívu, sa neočakáva, tvrdia zdroje.



Republikánski zákonodarcovia minulý mesiac vyzvali predstaviteľov Bidenovej administratívy, aby zachovali dokumenty súvisiace s predajom, pričom vyjadrili obavy, že proces CFIUS "bol podriadený politickým záujmom".



