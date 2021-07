Biden podpísal exekutívny príkaz na podporu hospodárskej súťaže

Washington 11. júla (TASR) - Americký prezident Joe Biden podpísal tento týždeň exekutívny príkaz, ktorého cieľom je podporiť hospodársku súťaž. Tlak by sa mal zvýšiť najmä na technologické giganty. Práve tie americká administratíva obviňuje z "podkopávania hospodárskej súťaže".



"Kapitalizmus bez hospodárskej súťaže nie je kapitalizmus. To je vykorisťovanie," povedal Biden pri podpise exekutívneho príkazu. Príkaz zahrnuje celkovo 72 nariadení a odporúčaní, ktoré by malo aplikovať približne 10 inštitúcií.



Podľa americkej vlády sa problémy v tejto oblasti v poslednom období zvýšili najmä preto, že veľké technologické koncerny zbierajú príliš veľa osobných informácií, skupujú potenciálnych konkurentov a zneužívajú dominantné postavenie na trhu na úkor menších firiem. Pre Bidena je preto jedným z hlavných cieľov zvýšenie kontroly nad fúziami a akvizíciami v technologickom sektore. Práve technologické koncerny sú často obviňované z takzvaných "zabijáckych akvizícií," ktorých cieľom je prostredníctvom kúpy zbaviť sa konkurenta.



"Bez zdravej konkurencie môžu veľkí hráči robiť to, čo sa im zachce a nakladať s ostatnými tak, ako sa im zachce. Pre mnohých Američanov to znamená, že sú nútení prijať aj nevýhodné podmienky len preto, aby mali prístup k veciam, bez ktorých nemôžu existovať," povedal prezident.



Hospodárska súťaž by sa mala zlepšiť aj v ďalších oblastiach, napríklad v agrosektore, cestovnom ruchu či v zdravotníctve. Američania by tak postupne mali platiť menej za internet, dostať sa k väčšiemu počtu liekov či pomôcok bez predpisu, alebo rýchlejšie sa domôcť vrátenia peňazí od leteckých spoločností.



Exekutívny príkaz však neznamená, že odporúčania vstúpia do platnosti v najbližšom období. Nie je vylúčené, že niektoré nariadenia firmy z dotknutých oblastí odmietnu a obrátia sa na súd.