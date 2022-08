Biden podpísal zákon o dotáciách na výrobu a výskum polovodičov

Washington 9. augusta (TASR) - Americký prezident Joe Biden v utorok podpísal prelomový zákon o dotáciách vo výške 52,7 miliardy USD (51,49 miliardy eur) na podporu výroby a výskum polovodičov v USA. Cieľom Chips and Science Act je zvýšiť konkurencieschopnosť USA voči Číne v tejto oblasti. TASR o tom informuje na základe správ AFP a Reuters.



"Budúcnosť sa bude robiť v Amerike," povedal Biden. Aj niektorí republikáni sa pripojili k prezidentovi a zúčastnili sa na podpise zákona o čipoch, ktorý sa v Kongrese pripravoval roky. Americkí lídri majú totiž obavy, že toto odvetvie môže ovládnuť konkurenčná Čína.



Na podpise sa zúčastnili tiež generálni riaditelia spoločností Micron, Intel, Lockheed Martin, HP a Advanced Micro Devices, ako aj guvernéri Pensylvánie a Illinois, starostovia Detroitu, Clevelandu a Salt Lake City a viacerí zákonodarcovia.



Zákon o čipoch zahŕňa dotácie na podporu výroby mikročipov, výkonných a relatívne ťažko vyrobiteľných komponentov, ktoré v súčasnosti potrebuje takmer každé moderné zariadenie. Zahŕňa tiež desiatky miliárd dolárov na výskum a vývoj.



Biely dom tvrdí, že záväzok vlády posilniť high-tech priemysel už priťahuje veľkých súkromných investorov. Poukázal pritom na americkú firmu Micron, ktorá oznámila investíciu 40 miliárd USD do zvýšenia domácich výrobných kapacít do roku 2030.



Jedným z kľúčových cieľov demokratického prezidenta od jeho nástupu do úradu bolo prehodnotiť vedúce postavenie USA v špičkových inováciách a prebudovať domácu priemyselnú základňu vzhľadom na obrovské čínske investície do špičkových technológií podporovaných štátom.



Polovodiče sú obzvlášť významné komponenty, pretože sú životne dôležité pre širokú škálu produktov od práčok cez automobily po sofistikované zbrane, a takmer všetky sa vyrábajú v zahraničí. Legislatíva má za cieľ zmierniť pretrvávajúci nedostatok týchto komponentov, ktorý postihol všetko od áut, zbraní, práčok cez videohry. Automobilky na celom svete museli obmedziť výrobu pre nedostatok čipových polovodičov.



Hoci bol tento polovodič vynájdený v USA, v krajine sa podľa Bieleho domu vyrába len asi 10 % z celosvetovej produkcie, pričom zhruba 75 % pochádza z východnej Ázie.



Biden počíta tiež s tým, že zákon o čipoch vyvolá medzi voličmi nadšenie, keďže jeho Demokratická strana sa snaží ubrániť tesnú väčšinu v Kongrese pred opozičnými republikánmi v tohtoročných novembrových voľbách.



Ide o zriedkavo veľký zásah do priemyselnej politiky USA, návrh zákona zahŕňa totiž aj 25-percentný investičný daňový úver pre výrobcov čipov, ktorého hodnota sa odhaduje na 24 miliárd USD.



Samostatnú legislatívu o rozpočtových prostriedkoch na financovanie týchto investícií však musí ešte schváliť Kongres.



Čína lobovala proti návrhu zákona o polovodičoch. Čínske veľvyslanectvo vo Washingtone uviedlo, že Čína je "ostro proti" a vyhlásilo, že to pripomína "mentalitu studenej vojny".



Mnohí americkí zákonodarcovia uviedli, že za normálnych okolností by nepodporovali tučné dotácie pre súkromné podniky, ale poukázali na fakt, že nielen Čína, ale aj Európska únia poskytujú svojim čipovým spoločnostiam miliardové stimuly. A zdôraznili aj národné bezpečnostné riziká a obrovské problémy globálneho dodávateľského reťazca, ktoré brzdia výrobu.



(1 EUR = 1,0234 USD)