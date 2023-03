Washington 19. marca (TASR) - Americký prezident Joe Biden požaduje tvrdší postup voči manažérom skrachovaných bánk. Týmto spôsobom by sa podľa neho posilnila ich zodpovednosť. TASR o tom informuje na základe správ agentúr DPA a AP.



Biden v piatok (17. 3.) vyzval Kongres, aby umožnil regulačným orgánom ukladať prísnejšie tresty vedúcim pracovníkom skrachovaných bánk, pričom by mohli napríklad požadovať vrátenie odmien. Takisto by sa mal zjednodušiť zákaz ich činnosti v odvetví.



Biden chce, aby federálna agentúra pre poistenie vkladov FDIC mohla vymáhať vrátenie odmien, vyplatených vysokým manažérom väčšieho okruhu bánk v prípade ich krachu a znížila sa hranica, pri ktorej im môže FDIC uložiť pokutu a zakázať im pracovať v inej banke.



Bidenova požiadavka je reakciou na krachy bánk Silicon Valley Bank a Signature Bank, ktoré spôsobili turbulencie v globálnom bankovom sektore.



"Nikto nie je nad zákonom, posilnenie zodpovednosti je dôležitým odstrašujúcim prostriedkom, ktorý v budúcnosti zabráni zlému riadeniu," uviedol Biden. "Kongres musí konať, aby zaviedol prísnejšie tresty pre vrcholových manažérov bánk, ktorých zlé riadenie prispelo ku krachu ich inštitúcií."



V súčasnosti môže FDIC odobrať odmeny len šéfom najväčších bánk v krajine a ďalšie tresty pre vedúcich pracovníkov vyžadujú "bezohľadnosť" alebo konanie s "úmyselným alebo trvalým nezáujmom" o zdravie ich banky. Biden však chce, aby Kongres umožnil FDIC ukladať tresty za "nedbanlivosť" vedúcich pracovníkov.



Kongres sa už začal zaoberať aktuálnym kolapsom bánk a jeho následkov.