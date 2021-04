Biden predložil Kongresu svoj prvý návrh rozpočtu

Washington 9. apríla (TASR) - Americký prezident Joe Biden požiadal Kongres o výrazné zvýšenie výdavkov na boj proti zmene podnebia, násiliu so zbraňami a na podporu vzdelávania v rámci návrhu svojho prvého rozpočtu, ktorý predstavuje ostrý odklon od politiky jeho predchodcu Donalda Trumpa.



Rozpočet vo výške 1,5 bilióna USD (1,26 bilióna eur) počíta s miliardovými investíciami do verejnej dopravy a životného prostredia, znížením peňazí na stavbu hraničného múru a, naopak, zvýšením financií na kontrolu predaja zbraní a s rekordnou sumou pre chudobné verejné školy. Každý z týchto cieľov je presne opačný, ako v prípade predchádzajúcej administratívy USA.



Takmer tri mesiace od nástupu do funkcie, počas ktorých sa Biden venoval boju proti pandémii ochorenia COVID-19, ponúkol dlhoočakávaný náhľad do svojej agendy. A odštartoval tak potenciálne vyčerpávajúce rokovania s Kongresom o tom, na čo nakoniec pôjdu štátne financie.



Nová administratíva sa podľa vlastných slov sústredila na to, aby pomohla krajine zotaviť sa z poklesu spôsobeného pandémiou a vytvorila spravodlivejšiu ekonomiku v nasledujúcich rokoch.



Bidenov rozpočet „robí veci spravodlivejšími“, povedala v piatok ministerka financií Janet Yellenová. "Vkladá kapitál do komunít, ktoré kapitál obvykle ťažko získavajú. Vďaka tomu bude platenie daní bezproblémovejším procesom pre milióny Američanov. A zabezpečí, aby korporácie skutočne zaplatili to, čo dlhujú."



V rozpočte na rok 2022 je vyčlenených 769,4 miliardy USD na neobranné programy, čo je viac ako 753 miliárd USD určených na výdavky na obranu, ktoré boli prioritou vlády Donalda Trumpa, ale Biden ich zvýšil len mierne.



Výdavky na obranu by mali dosiahnuť 3,3 % hrubého domáceho produktu (HDP), čo je zhruba na úrovni ich historického priemeru za uplynulé tri desaťročia, uviedla Shalanda D. Youngová, riaditeľka Úradu pre správu a rozpočet v liste zákonodarcom.



Biden by chcel zvýšiť o 14 miliárd USD výdavky agentúr, ktoré riešia dôsledky emisií skleníkových plynov. To je prudká zmena oproti Trumpovi, ktorý stiahol USA z klimatickej dohody.



Návrh počíta tiež so zvýšením financií pre americký daňový úrad o viac ako 10 % na 13,3 miliardy USD, aby sa zlepšili jeho služby a mohol lepšie monitorovať korporácie a ľudí s vysokými príjmami.



Zahŕňa tiež 36,5 miliardy USD pre školy, ktoré navštevuje chudobná časť populácie a 6,5 miliardy USD na federálny výskum v oblasti zdravia.



Rozpočet ukazuje hlavné priority prezidenta, musí ho však schváliť Kongres. Prezidentovi demokrati však majú len tesnú väčšinu v Snemovni reprezentantov aj v Senáte.