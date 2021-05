Biden predstavil rozpočet na fiškálny rok 2022 v objeme 6 biliónov USD

Washington 29. mája (TASR) - Americký prezident Joe Biden v piatok (28. 5.) predstavil rozpočet na fiškálny rok 2022 v objeme okolo 6 biliónov USD (4,94 bilióna eur). Jeho cieľom je ambiciózna podpora ekonomiky prostredníctvom vládnych opatrení.



Jeho súčasťou sú investície do infraštruktúry, vzdelania a výskumu, ekologických programov, rovnako ako zvýšenie sociálnych príspevkov pre rodiny. Podľa Bidena podporí konkurencieschopnosť Spojených štátov, ktoré sa podľa neho vďaka tomu "stanú silnejšími, než kedykoľvek predtým". Biden tiež prisľúbil, že investície vytvoria milióny pracovných miest.



Deficit vo fiškálnom roku od októbra 2021 do septembra 2022 by mal dosiahnuť 1,84 bilióna USD. To by znamenalo, že celkový verejný dlh USA do konca fiškálneho roka 2022 vzrastie na asi 26 biliónov USD a bude predstavovať takmer 112 % hrubého domáceho produktu (HDP).



Predstavitelia Bieleho domu zdôraznili, že vzhľadom na nízke úrokové sadzby je správny čas dobehnúť zameškané investície. "Ak to premeškáme a neurobíme tieto investície pri takto nízkych úrokových sadzbách, bola by to historická chyba, na ktorú by doplatili budúce generácie," uviedla úradujúca šéfka rozpočtového úradu OMB Shalanda Youngová. Rozpočet by podľa nej bol v prípade schválenia transformačný.



"Tento rozpočet podporí rast ekonomiky, tvorbu pracovných miest a urobí to zodpovedne tým, že požaduje od najbohatších Američanov a veľkých korporácií, aby zaplatili svoj férový podiel," uviedla Youngová.



Každý prezidentský rozpočtový návrh je primárne politickým dokumentom, ktorý načrtáva priority administratívy. Súčasťou Bidenovho rozpočtu je napríklad 14 miliárd USD na zvýšenie boja s klimatickou krízou, 10,7 miliardy USD na boj s opiodidovou krízou, či dodatočných 20 miliárd USD pre školy v oblastiach s vysokou chudobou a 8,7 miliardy USD na zvýšenie rozpočtu Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC), aby mohlo lepšie detegovať a reagovať na globálne zdravotné krízy, akou je pandémia ochorenia COVID-19.



Bidenov návrh počíta s najväčším federálnym rozpočtom v stálych cenách od druhej svetovej vojny a je hodenou rukavicou pre republikánov, ktorí počítajú s tým, že dokážu zablokovať jeho programy a že v budúcoročných voľbách, ktoré sa konajú v polovici (midterm) prezidentského mandátu, opäť získajú väčšinu aspoň v jednej z dvoch komôr kongresu.



Líder republikánskej menšiny v senáte Mitch McConnell rozpočet ostro kritizoval. Podľa neho spôsobí, že Američania sa "utopia v dlhoch, deficitoch a inflácii". McConnell označil Bidenove iniciatívy, ako sú subvencie na elektrické autá alebo sociálne dávky, ktoré podľa neho odrádzajú ľudí pracovať, za bežné socialistické fantázie.



Biden v rozpočte nepredložil žiadne nové veľké iniciatívy, skôr len ukázal detaily balíkov investícií do infraštruktúry a zvýšenia sociálnych dávok, ktoré už predstavil.



Na strane výdavkov rozpočet počíta s tým, že kongres schváli zvýšenie daní pre bohatých, ktoré chce presadiť Biden. To je však vzhľadom na odmietavý postoj republikánov, ktorí môžu mnoho zákonov zablokovať v senáte, skôr nepravdepodobné.



Podľa Bidena je potrebná reforma daňového systému tak, aby "odmeňoval prácu namiesto bohatstva". Zvýšené príjmy by mali v priebehu 15 rokov refinancovať aktuálne vysoké investície.



(1 EUR = 1,2142 USD)