Biden prepracuje Trumpovu čiernu listinu čínskych firiem

Washington 3. júna (TASR) - Americký prezident Joe Biden má v úmysle prepracovať zoznam čínskych firiem, v ktorých majú americkí investori povolené vlastniť akcie v rámci prehodnocovania vzťahov so svetovými mocnosťami po odchode jeho predchodcu Donalda Trumpa. Biden pritom údajne plánuje udržať tlak na Peking.Trump zakázal Američanom nakupovať podiely v 31 čínskych spoločnostiach, ktoré sú považované za dodávateľov alebo podporovateľov čínskeho vojenského a bezpečnostného aparátu.Na tzv. čiernej listine sú aj významné telekomunikačné, stavebné a technologické firmy ako China Mobile, China Telecom, video monitorovacia firma Hikvision a China Railway Construction Corp.Zákaz investícií bol jedným zo série opatrení predchádzajúcej americkej administratívy zameraných na potlačenie vzostupu ázijského obra. Vzťahy dvoch najväčších ekonomík sveta sú pre tieto opatrenia veľmi napäté.Peking vo štvrtok zopakoval svoje rozhorčenie nad čiernou listinou z obdobia Trumpa a zaviazal sa chrániť práva čínskych spoločností. Tvrdil, že čierna listina je „“ a „“ firiem.Zákaz „“ uviedol na brífingu hovorca čínskeho ministerstva zahraničia Wang Wen-pin.Podľa zdroja, ktorý nechcel byť menovaný, má americké ministerstvo financií na Bidenov príkaz vytvoriť zoznam zakázaných spoločností, ktoré majú väzby na čínske odvetvia vojenskej techniky. Očakáva sa, že prezident príkaz podpíše už tento týždeň.Predtým boli sankcie a výber ich cieľov spojené so správou ministerstva obrany, ktorému na to dal mandát Kongres. K revízii dochádza po tom, ako dve čínske spoločnosti úspešne napadli zaradenie na čiernu listinu na súde, a Biden uviedol, že je potrebné sa ubezpečiť, že je právne "".No aj keď sa Bidenova vláda zaviazala, že zaujme k Číne diplomatickejší postoj ako predchádzajúca administratíva, prezident zároveň vyhlásil, že sa bude držať prísnej línie v niekoľkých otázkach vrátane obrany a technológií.Očakáva sa, že čierna listina zostane do značnej miery nedotknutá, pričom Úrad pre kontrolu zahraničných aktív ministerstva financií pridá nové firmy po konzultácii s ministerstvami obrany.Tvrdá línia USA voči Číne má vzácnu podporu všetkých strán v v USA a zákonodarcovia sú odhodlaní udržať rastúci globálny vplyv Číny na uzde.