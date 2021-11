Biden renominoval na miesto šéfa Fedu J. Powella

Washington 22. novembra (TASR) - Americký prezident Joe Biden renominoval na miesto šéfa americkej centrálnej banky (Fed) Jeroma Powella, pre ktorého to bude druhé funkčné obdobie. To signalizuje, že Bidenova administratíva ocenila Powellove zvládnutie koronakrízy.



Powell, ktorý prežil tvrdú kritiku zo strany bývalého prezidenta Donald Trumpa, teda dokončí najrozsiahlejšiu zmenu menovej politiky Fedu od 70. rokov minulého storočia.



Powellovou zástupkyňou bude Lael Brainardová, uviedol Biely dom. Brainardová bola druhým top kandidátom na miesto šéfa Fedu, ktorú presadzovalo progresívne krídlo demokratov.



"Aj keď je pred nami ešte stále veľa práce, počas uplynulých desiatich mesiacov sme mimoriadne pokročili v úsilí dostať Američanov naspäť do práce a opäť naštartovať našu ekonomiku," uviedol Biden. "Tento úspech je jasným potvrdením správnosti mojej ekonomickej agendy a rozhodných opatrení Fedu."



Powella vo funkcii ešte musí potvrdiť Senát, ktorý aktuálne kontrolujú Bidenovi demokrati, ale len tesnou väčšinou. Renomináciu Powella, ktorý je republikánom a ktorého do čela Fed nominoval bývalý prezident Trump, však už podporilo aj niekoľko republikánov, a to aj napriek napätému vzťahu s Trumpom.



"Amerika potrebuje, stabilné, nezávislé a efektívne vedenie Fedu, aby mohol sledovať svoj duálny cieľ držať infláciu nízko a ceny stabilné, rovnako ako vytvárať silný trh práce, z ktorého profitujú zamestnanci tým, že majú lepšie pracovné miesta a vyššie mzdy," uviedol Biely dom. "Prezident Biden má plnú dôver v skúsenosti, úsudok a integritu Powella a Brainardovej, vďaka ktorým budú môcť pokračovať v plnení týchto mandátov."