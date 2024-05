Biden údajne plánuje nové clá na dovoz z Číny

Washington 10. mája (TASR) - Americký prezident Joe Biden plánuje nové clá na dovoz z Číny týkajúce sa strategických odvetví, vrátane elektromobilov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Biden má podľa dvoch zdrojov oboznámených so záležitosťou oznámiť nové clá už na budúci týždeň. Jeden zo zdrojov tvrdí, že by sa to mohlo uskutočniť už v utorok (14. 5.) a že vo veľkej miere zachová existujúce tarify.



Spomedzi jednotlivých odvetví by sa clá mali týkať aj polovodičov a solárnych zariadení. Podrobnosti o presnej hodnote alebo kategóriách ciel, ktoré sa majú zaviesť, boli stručné, ale Bidenova administratíva sa údajne sústreďuje na oblasti záujmu v rámci strategickej konkurencieschopnosti a národnej bezpečnosti, uviedol jeden zo zdrojov.



Úrad obchodného zástupcu USA údajne predložil svoje odporúčania Bielemu domu už pred niekoľkými týždňami, ale konečné oznámenie sa odložilo, pretože o balíku sa interne diskutovalo.



Biden, ktorý sa v novembri uchádza o znovuzvolenie, chce dať svoj prístup do kontrastu s prístupom republikánskeho kandidáta Donalda Trumpa. Trump navrhuje plošné clá, ktoré podľa Bieleho domu podporujú infláciu. Opatrenia by mohli vyvolať odvetné opatrenia zo strany Číny v čase zvýšeného napätia medzi dvomi najväčšími svetovými ekonomikami.



Trumpove clá počas jeho prezidentovania v rokoch 2017 - 2021 podnietili Čínu, aby prijala odvetné opatrenia v podobe vlastných ciel. Biden uviedol, že nechce obchodnú vojnu s Čínou, aj keď obe krajiny podľa neho vstúpili do novej paradigmy hospodárskej súťaže.



Biden v apríli vyzval na prudké zvýšenie amerických ciel na čínske kovové výrobky, ale ide len o úzky rozsah výrobkov. Takisto oznámil začatie vyšetrovania čínskych obchodných praktík v lodiarskom, námornom a logistickom sektore, čo by mohlo viesť k zavedeniu ďalších ciel.



Čína považuje clá za kontraproduktívne a tvrdí, že poškodzujú americkú aj globálnu ekonomiku.