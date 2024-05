Biden: USA si neželajú konflikt s Čínou, žiadajú však férovú súťaž

Washington 14. mája (TASR) - Americký prezident Joe Biden obvinil v utorok Čínu z nekalých hospodárskych praktík, čím odôvodnil svoje rozhodnutie o zvýšení ciel na dovoz elektromobilov a ďalšieho tovaru z Číny. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



"Čína všetky tieto výrobky výrazne dotuje a núti čínske spoločnosti vyrábať oveľa viac, ako dokáže zvyšok sveta absorbovať," povedal Biden v prejave v záhrade Bieleho domu. Svoju nadbytočnú produkciu potom Čína predáva za neprimerane nízke ceny, čím vytláča konkurenciu z trhu. "To nie je hospodárska súťaž, to je podvod," dodal Biden, pričom zdôraznil, že si neželá konflikt s Čínou.



Vláda v Pekingu amerického prezidenta obvinila z predvolebného taktizovania. "USA by mali okamžite napraviť svoje nesprávne konanie a zrušiť dodatočné clá uvalené na Čínu," uviedlo vo vyhlásení čínske ministerstvo obchodu.



Bidenova administratíva v utorok oznámila, že zvyšuje clá na dovoz z Číny v hodnote 18 miliárd USD (16,67 miliardy eur). Zameria sa pritom na strategické sektory, ako sú elektrické vozidlá, batérie, oceľ či kritické nerasty.



Dlho očakávané oznámenie sa dotkne celého radu produktov, od ocele a hliníka, cez polovodiče, elektrické vozidlá, batérie, kritické minerály, solárne články či žeriavy na vykladanie lodí až po medicínske produkty. Clo na dovoz elektrických vozidiel z Číny sa už tento rok zvýši z 25 % na 100 %.



(1 EUR = 1,0796 USD)