Biden vyzýva na trojnásobné zvýšenie ciel na čínsku oceľ a hliník

Washington 17. apríla (TASR) - Americký prezident Joe Biden v stredu vyzval na trojnásobné zvýšenie ciel na čínsku oceľ a hliník na ochranu amerických výrobcov pred lacným dovozom. TASR o tom informuje na základe správ AP a AFP. Aktuálne clá na dovoz oboch kovov z Číny sú na úrovni 7,5 %.



Tento krok odzrkadľuje snahu prezidenta osloviť voličov v štáte Pensylvánia, ktorý pravdepodobne zohrá kľúčovú úlohu pri novembrových voľbách. Biely dom však tvrdí, že mu ide skôr o ochranu americkej výroby pred nekalými obchodnými praktikami v zámorí, než o to, aby si získal mocné oceliarske odbory.



Bidenova administratíva tiež sľúbila, že bude pokračovať v antidumpingových vyšetrovaniach proti krajinám a dovozcom, ktorí sa snažia nasýtiť trhy čínskou oceľou. Uviedla, že spolupracuje s Mexikom, aby zabezpečila, že čínske spoločnosti nebudú môcť obchádzať americké clá dodávaním ocele do susednej krajiny a jej následným vývozom do USA.



"Prezident chápe, že musíme investovať do americkej výroby. Musíme však tiež chrániť tieto investície a pracovníkov pred nespravodlivým vývozom spojeným s nadmernou priemyselnou kapacitou Číny," povedal v rozhovore s novinármi národný ekonomický poradca Bieleho domu Lael Brainard.



Biden vyzval amerického obchodného zástupcu, aby zvážil strojnásobenie ciel počas návštevy odborového sídla United Steelworkers v Pittsburghu. Prezident je na trojdňovej ceste po Pensylvánii, ktorá sa začala v utorok (16. 4.) v Scrantone a jej súčasťou bude aj návšteva Philadelphie.



Administratíva tvrdí, že Čína narúša trhy a hospodársku súťaž tým, že zaplavuje trh oceľou pod trhovú cenu.



Prezidentova výzva prichádza po tom, ako úrad amerického obchodného zástupcu (USTR) oznámil, že v reakcii na petíciu piatich amerických odborových zväzov začína vyšetrovanie čínskych obchodných praktík v lodiarskom, námornom a logistickom sektore.



Biden aj jeho volebný rival Donald Trump súperia o robotníckych voličov a sľubujú oživenie americkej výroby.



Brainard povedal novinárom, že Čína sa podieľa približne polovicou na celosvetovej produkcii ocele, pričom tento kov vyváža za výrazne nižšie náklady, ako sú ceny ocele v USA.



Biden minulý mesiac získal podporu odborového zväzu United Steelworkers, keď sa postavil proti ponuke japonskej spoločnosti Nippon Steel na prevzatie U. S. Steel so sídlom v Pittsburghu. Oceliarne pomáhajú zabezpečiť rast americkej strednej triedy v štátoch ako Pensylvánia a Ohio.



Ministerka financií Janet Yellenová počas návštevy Číny tento mesiac povedala, že Washington "nebude akceptovať" situáciu, keď podhodnotený čínsky tovar zaplaví globálny trh a poškodí priemysel inde vo svete.