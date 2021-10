Bidenov prístup k obchodu s Čínou odráža Trumpov

Washington 4. októbra (TASR) - Americká obchodná zástupkyňa Katherine Taiová v pondelok sľúbila, že začne s uvoľňovaním niektorých ciel uvalených bývalým prezidentom Donaldom Trumpom na tovar z Číny. Zároveň však bude v nasledujúcich dňoch tlačiť Peking do „úprimných“ rokovaní o obchode. Podľa Washingtonu ázijská krajina nesplnila svoje záväzky vyplývajúce z prvej fázy dohody o obchode z roku 2020. Zvýšenie napätia medzi ekonomickými mocnosťami však nie je cieľom USA.



„Čína prijala záväzky v prospech určitých amerických odvetví vrátane poľnohospodárstva, ktoré musíme presadiť,“ uviedla v pondelok Taiová v prejave v Centre pre strategické a medzinárodné štúdie vo Washingtone.



Vyhlásila, že Washington si ponechá otvorené všetky možnosti, ako prinútiť Čínu prestať s nalievaním miliardových štátnych dotácií do výroby polovodičov, ocele a ďalších odvetví priemyslu, o ktorých Washington tvrdí, že poškodzujú americké spoločnosti.



Zdôraznila, že USA musia predovšetkým brániť svoje ekonomické záujmy a urobia všetko preto, aby sa ochránili pred škodami, ktoré už roky spôsobuje „nekalá súťaž“.



Washington je „pripravený nasadiť všetky nástroje a preskúmať vývoj nových, a to aj prostredníctvom spolupráce s inými ekonomikami a krajinami v rámci nového kurzu na zmenu trajektórie dynamiky obchodu USA a Číny“, povedala.



Taiová bude mať čoskoro virtuálne rokovania s čínskym vicepremiérom Liou Che. Chce diskutovať o obchodnej dohode aj o vylúčení určitých čínskych produktov z represívnych amerických ciel, pričom v budúcnosti bude možné zrušiť ďalšie clá.



Na druhej strane nevylúčila zavedenie nových ciel na dotlačenie Číny k plneniu záväzkov v rámci prevej fázy obchodnej dohody prijatej za vlády exprezidenta Trumpa, uviedli vysokí predstavitelia USA, ktorí chceli zostať v anonymite.



„Máme veľa práce,“ skonštatovala Taiová. „Nedostatočné dodržiavanie globálnych obchodných noriem v Číne príliš dlho podkopáva prosperitu Američanov a ďalších na celom svete.“



USA a Čína uzavreli prvú fázu dohody na konci roku 2019, práve keď sa v Číne začal šíriť nový koronavírus. Jej platnosť vyprší na konci roku 2021.



Následná globálna pandémia ochorenia COVID-19 spôsobila najprudší pokles svetovej ekonomiky od tzv. Veľkej hospodárskej krízy v 30. rokoch 20. storočia. Vyvolala tiež chaos v obchodných tokoch a globálnych dodávateľských reťazcoch, ktoré stále zápasia s problémami, pretože dopyt sa zotavuje.



Čína sa v rámci dohody zaviazala, že v priebehu dvoch rokov zvýši nákup niektorých poľnohospodárskych a priemyselných produktov z USA, energií a služieb o 2 miliardy USD (1,72 miliardy eur) nad úroveň z roku 2017.



Dohoda zastavila eskaláciu obchodného sporu medzi dvomi najväčšími ekonomikami sveta, ktoré si zaviedli odvetné clá v hodnote stoviek miliárd USD. A požadovala od Číny, aby zlepšila ochranu duševného vlastníctva a otvorila trh pre americké a ďalšie zahraničné firmy z oblasti poľnohospodárskej biotechnológie a finančných služieb.



Pandémia nového koronavírusu však tvrdo zasiahla čínske nákupy amerického tovaru. Podľa odhadu expertov z Petersonovho inštitútu pre medzinárodnú ekonomiku dosahujú iba 62 % cieľa.



Nový americký prezident Joe Biden ponechal v platnosti clá zavedené počas Trumpovej vlády po tom, ako Taiová preskúmala obchodnú politiku Číny. Predstavitelia Bidenovej administratívy zatiaľ o svojej stratégii povedali len málo. Namiesto toho sa zamerali na obnovu vzťahov so spojencami USA s cieľom predstaviť Pekingu jednotnejší front. Tento prístup bude podľa Taiovej aj naďalej hrať veľkú úlohu



Systém výnimiek z ciel až do výšky 25 % na časť čínskeho dovozu vypršal na konci roku 2020, až na niektoré zdravotnícke produkty potrebné na boj s pandémiou COVID-19. Podľa amerických predstaviteľov Taiová spustí nový, „cielený“ proces oslobodenia od ciel a „ponechá otvorený potenciál pre ďalšie výnimky v budúcnosti“.



USA nebudú pokračovať v rokovaniach s Čínou o druhej fáze dohody, ktorá sa mala týkať hlbších štrukturálnych problémoch, akými sú napríklad masívne dotácie životne dôležitým odvetviam, ktoré skresľujú globálne trhy, pretože Peking „stupňuje svoj autoritársky prístup“, uviedli zdroje z administratívy USA.



Podľa jedného z amerických predstaviteľov si USA uvedomili, že Čína sa nezmení a je potrebné brať ju takú, aká je, a nie, ako by si Washington želal, aby bola. A tomu prispôsobiť stratégiu.