Bidenov rozpočet má za cieľ znížiť deficity o takmer 3 bilióny USD

Washington 8. marca (TASR) - Cieľom pripravovaného návrhu rozpočtu amerického prezidenta Joea Bidena je znížiť deficity o takmer 3 bilióny USD (2,84 bilióna eur) v priebehu nasledujúceho desaťročia. Uviedli to predstavitelia administratívy, ktorí nechceli byť menovaní. TASR o tom informuje na základe správy AP.



Tento cieľ je výrazne vyšší ako redukcia deficitov o 2 bilióny USD, ktorú Biden sľúbil vo svojom prejave o stave Únie minulý mesiac. A ostro tiež kontrastuje s požiadavkou republikánov, ktorí volajú po ceste k vyrovnanému rozpočtu, ale zatiaľ nepredložili svoj plán, ako to dosiahnuť.



Biely dom neustále spochybňuje záväzok republikánov k udržateľnému federálnemu rozpočtu. Podľa administratívy ich daňové plány a iné politiky by zvýšili štátny dlh o viac ako 2,7 bilióna USD za 10 rokov.



Biden má v úmysle diskutovať o svojom návrhu rozpočtu vo štvrtok (9. 3.). Zdroj oboznámený s jeho plánom uviedol, že prezident navrhne zníženie vládnych výdavkov, ktoré idú veľkým farmaceutickým a ropným spoločnostiam.



Prezident už predtým povedal, že chce v rámci rozpočtu zvýšiť odvody do systému verejného zdravotného poistenia Medicare pre tých, ktorí zarábajú viac ako 400.000 USD ročne zo súčasných 3,8 % na 6 % z príjmu.



Doba je chúlostivá a téma náročná. Americkej ekonomike hrozí, že by v dôsledku vysokej inflácie mohla skĺznuť do recesie. Vláda aj napriek úsporným opatreniam pravdepodobne dosiahne tzv. dlhový strop už na začiatku tohto leta. Bez jeho zvýšenia pritom hrozí USA platobná neschopnosť. Republikáni, ktorí ovládajú Snemovňu reprezentantov, podmieňujú zvýšenie dlhového stropu rozpočtovými škrtmi, a to aj v oblasti sociálneho zabezpečenia a financovania verejnej zdravotnej starostlivosti.



Je nepravdepodobné, že by Bidenov balík výdavkových priorít prešiel Snemovňou alebo Senátom, čo naznačuje, že by mohol slúžiť predovšetkým ako posolstvo pre voľby v roku 2024.



(1 EUR = 1,0545 USD)