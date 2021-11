Bieloruské technologické firmy sa presúvajú do Litvy

Na archívnej snímke Alexandr Lukašenko. Foto: TASR/AP

Vilnius/Minsk 3. novembra (TASR) - Niekoľko dní po tom, ako bolo tento rok bieloruské centrum start-upov Imaguru vyhodené zo svojich kancelárií v Minsku, dostala zakladateľka Tania Mariničová nečakaný telefonát. Na druhom konci linky bola litovská ministerka hospodárstva Aušrin Armonaiteová a pozývala Imaguru, aby sa presťahovalo do susedného pobaltského štátu, ktorý je členom Európskej únie (EÚ)." povedala Mariničová pri otvorení nového sídla spoločnosti v litovskom hlavnom meste Vilnius. "" dodala.Imaguru poskytuje priestory na spoluprácu a organizuje workshopy pre desiatky bieloruských start-upov, ktoré sa po zásahu režimu tiež odsťahovali z krajiny.Od sporných prezidentských volieb v Bielorusku v auguste 2020 už odišlo alebo práve presúva svoje podnikanie do Litvy zhruba 80 firiem.Litva zohrala kľúčovú úlohu pri získavaní medzinárodnej podpory pre opozičné protesty proti spornému znovuzvoleniu bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka. Pobaltský štát poskytol tiež útočisko stovkám bieloruských opozičných predstaviteľov.Mesiac predtým, ako centrum Imaguru vyhodili z budovy, vtrhli do jeho kancelárií neznámi muži v maskách, postavili všetkých k stene a odviedli na policajnú stanicu. Zamestnanci spoločnosti boli hlasnými zástancami bezprecedentných masových protestov proti Lukašenkovmu režimu." uviedla Armonaiteová. Vláda vo Vilniuse na zjednodušenie celého procesu prijala niekoľko opatrení vrátane zmiernenia imigračných pravidiel." povedala Gintare Baciulieneová z vládnej agentúry Invest Lithuania. "" poznamenala.Litva ponúka služby v ruskom jazyku, ktoré oslovujú bieloruských krajanov.Niektorí zahraniční investori sa však sťažujú na ťažkosti pri otváraní bankových účtov. Aj Mariničová potvrdila, že spoločnosti Imaguru trvalo štyri mesiace, kým si otvoril svoj účet v Litve." zasmiala sa.Mariničovým manželom bol bývalý prezidentský kandidát Michail Marinič, ktorý bol zatknutý v roku 2004 za to, že sa postavil na stranu opozície. Strávil 3,5 roka vo väzení, kde utrpel mozgovú príhodu. Zomrel v roku 2014, deväť rokov po prepustení.Mariničová označila svoje podnikanie za "" manželovej práce." dodala.