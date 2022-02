Bielorusko presmerovalo vývoz potaše z Litvy na ruské prístavy

Minsk 2. februára (TASR) - Bielorusko presmerovalo vývoz potaše z litovského prístavu Klaipeda do prístavov v Rusku, uviedol bieloruský premiér Roman Golovčenko. Minsk tak urobil po tom, ako Vilnius zakázal používanie svojej železnice na export tejto komodity, ktorá patrí ku kľúčovým vývozným artiklom Bieloruska.



Litva zastavila tranzit bieloruskej potaše od 1. februára. Ako informovala, Bielorusko, na ktoré Európska únia a USA uvalili za porušovanie ľudských práv sankcie, nesmie využívať územie Litvy na vývoz suroviny. Potaš sa používa v agrosektore, ale aj vo farmaceutickom, v papierenskom a textilnom priemysle či pri výrobe skla. Pre Bielorusko je pritom kľúčovým zdrojom devízových príjmov.



Ako povedal Golovčenko, v dôsledku dlhších vývozných trás cez územie Ruska bieloruským výrobcom o niečo klesnú marže, vykompenzujú im to však vyššie svetové ceny. Do ktorých ruských prístavov Minsk tranzit potaše presmeroval, predseda vlády neuviedol. K presmerovaniu sa nevyjadrilo ani ruské ministerstvo dopravy, ruské železnice, ani predstavitelia firmy Uralkali, ruského výrobcu potaše.



Cez litovský prístav Klaipeda vyvážalo Bielorusko ročne približne 12,5 milióna ton potaše. Cez ruské prístavy vlani prešlo zhruba 19,3 milióna ton všetkých druhov umelých hnojív.



Bieloruská štátna firma Belaruskali je druhým najväčším svetovým producentom potaše, uviedla agentúra Reuters. Washington na spoločnosť však v minulom roku uvalil sankcie a neskôr zaradil na čiernu listinu aj jej exportnú divíziu Belarus Potash Company (BPC). Je to súčasť sankcií proti bieloruskému prezidentovi Alexandrovi Lukašenkovi za jeho represie voči opozícii.



USA následne dali zákazníkom firmy BPC, medzi ktorých patria India, Čína a Brazília, čas do 1. apríla, aby vzťahy s firmou ukončili. To vyvolalo obavy z ďalšieho rastu cien na trhu s komoditou. Ceny potaše už teraz dosahujú takmer 10-ročné maximum.