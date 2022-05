Bieloruský export tento rok pre západné sankcie klesne o 30 %

Minsk 25. mája (TASR) - Bieloruský export v tomto roku podľa aktuálnych odhadov klesne o 30 % a príjmy z vývozu až o 14 miliárd USD (13,06 miliardy eur). Dôvodom sú západne sankcie proti Minsku, uviedla štátna tlačová agentúra BelTA s odvolaním sa na vicepremiéra Nikolaja Snopkova.



Západné krajiny uvalili sankcie na Moskvu a Minsk po ruskej invázii na Ukrajinu, ktorá sa začala 24. februára, pričom časť jednotiek zaútočila z bieloruského územia. Rozsiahle sankcie zasiahli Minsk už minulý rok po tom, čo Bielorusko v máji 2021 donútilo pristáť na letisku tamojšieho hlavného mesta lietadlo Ryanairu smerujúce z Atén do Vilniusu a zatklo opozičného novinára.



Podľa Snopkova západné sankcie priamo zasiahli 20 % bieloruskej ekonomiky a spôsobili v 1. kvartáli zníženie hrubého domáceho produktu (HDP) o 2,3 %.



Bieloruský premiér Roman Golovčenko v polovici mája uviedol, že sankcie proti krajine zablokovali vývoz na západ v hodnote 16 miliárd USD až 18 miliárd USD ročne.



Snopkov si myslí, že Bielorusko by mohlo vykompenzovať časť strát zvýšením vývozu do Ruska o 40 %.



Hodnota bieloruského exportu do Európskej únie v roku 2021 dosiahla 9,5 miliardy USD a na Ukrajinu 5,4 miliardy USD.



(1 EUR = 1,072 USD)