Biely dom: Nepadlo žiadne rozhodnutie o zmene ciel pre automobily

Washington 24. apríla (TASR) - Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa ešte neurobila konečné rozhodnutie o úprave ciel na dovoz automobilov, hoci zvažuje „zefektívnenie prekrývania“ sa medzi rôznymi typmi colných povinností. Uviedol to vo štvrtok Biely dom. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Hospodársky denník Financial Times tento týždeň napísal, že Trump plánoval oslobodiť komponenty pre automobily z ciel na čínsky tovar. Hovorca Bieleho domu Kush Desai však povedal, že „Biely dom neprijal žiadne konečné rozhodnutia o akýchkoľvek potenciálnych zmenách automobilových taríf“.



Administratíva aktuálne skúma „zefektívnenie prekrývania sa“ ciel vo výške 25 % na dovážané autá a kovy oceľ a hliník, ako aj tie, ktoré zaviedla na import z Číny za jej neochotou bojovať proti pašovaniu drogy fentanyl do USA, uviedol predstaviteľ Bieleho domu bez ďalších podrobností.



Trumpove clá otriasli finančnými trhmi. Niektoré podniky v odvetviach, ktoré najviac zasiahli obzvlášť vysoké colné sadzby (145 %) na mnohé čínske produkty, už zastavili dovoz. Vedenie týchto firiem sa zatiaľ snaží zmeniť názor prezidenta.