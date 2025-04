Biely dom: Nové americké clá začnú platiť okamžite po ich oznámení

Washington 1. apríla (TASR) - Nové clá na dovoz tovarov do USA vstúpia do platnosti okamžite po tom, ako ich v stredu (2. 4.) predstaví americký prezident Donald Trump. „Podľa mojich informácií budú clá oznámené zajtra platiť okamžite,“ povedala v utorok novinárom hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová a dodala, že o tejto otázke práve hovorila s Trumpom. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Trump od svojho návratu do Bieleho domu 20. januára oznámil zavedenie zvýšených ciel na dovoz ocele a hliníka, ako aj clo vo výške 25 % na osobné automobily a ľahké nákladné vozidlá. Americký prezident tiež prisľúbil, že v stredu, ktorú nazval „Dňom oslobodenia“, zverejní plán globálnych recipročných ciel. Clá vníma ako nástroj na zvýšenie príjmov, ktorý má kompenzovať sľúbené zníženie daní a oživiť dlhodobo upadajúcu priemyselnú základňu USA. Kritici, naopak, varujú, že clá narušia dodávateľské reťazce a zvýšia infláciu, čo môže viesť k stratám pracovných miest v USA.