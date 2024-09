Biely dom zrejme zastaví plány Nippon Steel na kúpu U. S. Steel

Washington 5. septembra (TASR) - Biely dom pravdepodobne zastaví plány japonskej spoločnosti Nippon Steel na kúpu U. S. Steel. Tvrdí to denník Washington Post. Dodal, že vládou nariadené preskúmanie navrhovaného prevzatia sa blíži ku koncu. TASR o tom informuje na základe správy AP.



Washington Post v stredu (4. 9.) uviedol, že prezident Joe Biden plánuje zastaviť prevzatie U. S. Steel. Predstaviteľ Bieleho domu, ktorý trval na anonymite, správu nepoprel a povedal, že Biden ešte potrebuje dostať oficiálne odporúčanie od amerického Výboru pre zahraničné investície v USA (Committee on Foreign Investment in the United States, CFIUS). Jeho správa by mohla byť dokončená už tento mesiac.



Bidenova administratíva v sobotu (31. 8.) v liste oznámila spoločnosti Nippon Steel, že jej akvizícia U. S. Steel by predstavovala riziko pre národnú bezpečnosť tým, že poškodí americký oceliarsky priemysel, uviedli tri zdroje. To signalizuje, že USA sú pripravené dohodu zablokovať.



Dohoda čelí odporu mnohých demokratov a republikánov. Viceprezidentka a kandidátka demokratov na prezidentku Kamala Harrisová tento týždeň povedala, že chce, aby spoločnosť U. S. Steel zostala v americkom vlastníctve a jej republikánsky rival Donald Trump sa zaviazal v prípade zvolenia zablokovať dohodu.



Aj prezident Biden vyjadril námietky voči fúzii a podporil odborový zväz United Steelworkers, ktorý je proti dohode. U. S. Steel má totiž sídlo z hľadiska prezidentských volieb v dôležitom štáte Pensylvánia. Je symbolom priemyselnej sily Pittsburghu vo volebnom roku, pričom republikáni aj demokrati sľubujú viac pracovných miest v domácej výrobe.



Akcie v U. S. Steel klesli zhruba o 17 % po správach, že Biden zastaví fúziu.



Proces preskúmania CFIUS sa vo všeobecnosti týka podnikania s dôsledkami pre národnú bezpečnosť.



Hovorkyňa U. S. Steel Amanda Malkowskiová v e-maile uviedla, že spoločnosť nedostala žiadne aktuálne informácie o procese a nevidí v súvislosti s touto transakciou "spojené žiadne problémy s národnou bezpečnosťou, keďže Japonsko je jedným z najvernejších spojencov USA".



"Plne očakávame, že využijeme všetky možné možnosti podľa zákona, aby sme zabezpečili uzavretie tejto transakcie, ktorá je najlepšou budúcnosťou pre Pensylvániu, americkú oceliareň a všetky zainteresované strany," povedala Malkowskiová.



Hovorca Nippon Steel dodal, že spoločnosť nedostala žiadne aktualizácie od americkej vlády o procese skúmania.



Tucker Elcock, ktorý pracuje pre poradenskú firmu Teneo, v mene spoločnosti Nippon Steel povedal, že je to "jediná spoločnosť ochotná a schopná" investovať do U. S. Steel, čo by postavilo celý sektor na "silnejšie základy". Dodal, že Nippon Steel "pevne verí, že vláda USA bude v tejto záležitosti postupovať v súlade so zákonom".



Oceliareň U. S. Steel v stredu vo vyhlásení upozornila, že krach jej plánovaného predaja japonskej Nippon Steel môže viesť k zatvoreniu niektorých závodov a ohrozeniu tisícok pracovných miest v USA.



Spoločnosť Nippon Steel oznámila dohodu v decembri 2023 a akcionári U. S. Steel ju schválili v apríli tohto roka.