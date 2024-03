Biely dom zverejnil návrh rozpočtu na finančný rok 2024/2025

Washington 11. marca (TASR) - Biely dom v pondelok zverejnil návrh rozpočtu prezidenta Joea Bidena na finančný rok 2024/2025, ktorý počíta s výdavkami vo výške 7,3 bilióna USD (6,68 bilióna eur). TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



V dokumente zaslanom Kongresu na posúdenie Biden uviedol, že jeho návrh rozpočtu na fiškálny rok, ktorý sa začína v októbri 2024, zahŕňa zvýšenie dane z príjmu právnických osôb na 28 % z 21 % aj zvýšenie sadzieb pre ľudí zarábajúcich viac ako 400.000 USD. Prezident tiež chce, aby vláda rokovala o ďalšom znížení nákladov na lieky.



Návrh rozpočtu sľubuje zníženie ročných výdavkov o 3 bilióny USD v priebehu 10 rokov, čím sa spomalí, ale nezastaví rast štátneho dlhu vo výške 34,5 bilióna USD. Deficit by mal v nasledujúcom fiškálnom roku dosiahnuť 1,8 bilióna USD, čiže 6,1 % hrubého domáceho produktu (HDP) a potom by v priebehu desaťročia klesol pod 4 % HDP, tvrdí Biely dom.



Prezident zverejnil návrh rozpočtu niekoľko dní po prejave o stave Únie, v ktorom ostro napadol hodnoty svojho očakávaného republikánskeho súpera v novembrových voľbách Donalda Trumpa.



Biely dom predpovedá rast reálneho HDP v roku 2024 o 1,7 % a v roku 2025 o 1,8 %, pričom do roku 2030 vzrastie na 2,2 % HDP. Infláciu v roku 2025 očakáva na úrovni 2,3 % a nezamestnanosť vo výške 4 %, ktorá by v priebehu dekády mala klesnúť na 3,8 %.



Rozpočty Bieleho domu sú vždy akýmsi zoznamom prezidentských želaní a v súčasnej politickej situácii to platí ešte viac. Americké agentúry fungujú bez rozpočtu na aktuálny rok po tom, ako republikáni odmietli dohodnutú úroveň výdavkov. Republikáni a demokrati sú ostro rozdelení v otázke, ako minúť približne 6 biliónov USD ročne.



Americká vláda každý rok míňa viac, ako je jej príjem. Väčšina peňazí ide na tzv. povinné programy a vojenské programy, ktoré zákonodarcovia pravdepodobne nezrušia.



Minulý týždeň Snemovňa reprezentantov vydala plán, ktorého cieľom je dosiahnuť vyvážený rozpočet do desiatich rokov znížením federálnych výdavkov o 14 biliónov USD vrátane dotácií na zelenú energiu a odpustenia študentských pôžičiek pri súčasnom znížení daní. Biely dom označil plán za neuskutočniteľný.



Minuloročný spor medzi Bidenom a republikánmi v súvislosti s výdavkami federálnej vlády vo výške 6,13 bilióna USD vyústil do dvojročnej dohody o obmedzení výdavkov, zvrhnutia predsedu Snemovne reprezentantov Kevina McCarthyho a rozhodnutia ratingovej agentúry Fitch, ktorá zbavila USA najvyššej známky AAA.



(1 EUR = 1,0926 USD)