BigMarket na výstavisku v Nitre ponúka aktuálne trendy v stavebníctve
Prezentuje sa na ňom 37 vystavovateľov.
Autor TASR
Nitra 10. februára (TASR) - Aktuálne trendy a riešenia v stavebníctve predstavuje stavebný veľtrh BigMarket. Prezentuje sa na ňom 37 vystavovateľov. Druhý ročník dvojdňového veľtrhu sa začal v utorok na národnom výstavisku Agrokomplex v Nitre, informovalo výstavisko.
BigMarket umožňuje návštevníkom osobné stretnutia s dodávateľmi, získanie odborných informácií a efektívne plánovanie projektov od základov až po finálne riešenia stavby. Spája kľúčových dodávateľov a odborníkov na jednom mieste, čím zjednodušuje rozhodovanie aj plánovanie projektov.
Vstup na veľtrh je možný len na pozvánku, ktorú záujemca získa vyplnením registračného formulára.
