BikeUP prichádza s vlastným bicyklom a unikátnym biznismodelom

Foto: BikeUP

Foto: BikeUP

Foto: BikeUP

Bratislava 4. apríla (OTS) – Slovenská firma BikeUP prináša unikátny koncept – prenájom detských bicyklov formou mesačného predplatného. Bicykle vyrobené na základe vlastného vývoja momentálne ponúka v 5 veľkostiach. Cez víkend otvoril BikeUp bratislavský showroom a napreduje vylepšenou logistikou, širším sortimentom a plánmi expandovať. BikeUp založila štvorica rodičov v roku 2021 v reakcii na absentujúcu službu prenájmu detských bicyklov. Výsledkom je vlastný,v piatich veľkostiach pre deti od 3 do 9 rokov. Rodičia môžu bicykel pre deti(na spôsob známych “subscription” služieb ako je Netflix alebo Spotify).vysvetľuje, zakladateľ BikeUP-u.Za mesačné predplatné môžu rodičia prenajať deťom ultraľahký bicykel vlastnej značky Foxie, ktorý je typický výraznou oranžovou farbou. Jednou z výhod jeTento model reflektuje na celosvetovo rastúci trend “Rental Economy”. Na rozdiel od zastaralého modelu “vlastnenia vecí”, BikeUP upriamuje pozornosť na ich efektívnea udržateľné používanie. V tomto ohľade je je BikeUP stredoeurópskym unikátom.dopĺňa. Cieľom konceptu je vytvoriť celoeurópsku platformu prenájmu detských bicyklov. Preto plánuje mať BikeUP pred Vianocami 2023 medzi zákazníkmi 10.000 bicyklov aBikeUP má zároveň ambíciu stať sa. Konštrukčné a bezpečnostné prvky bicyklov prekračujú povinnú európsku normu ENSO8098. Vysoké a nastaviteľné riadidlá, nízka hmotnosť bicykla, pneumatiky s hrubým vzorom, dosiahnuteľná brzda a úzke úchopy riadidiel s bezpečnou koncovkou sú predpokladom pre rýchle osvojenie si bicyklovania a bezpečnú jazdu.upresnilNa základe spätnej väzby od zákazníkov BikeUP aktuálne vyvíja model detského bicykla veľkosti “24”. Na trh bude uvedený s prispením crowdfundingovej kampane. V letnej sezóneo príslušenstvo a doplnky pre bezpečnejšiu detskú jazdu – helmy, chrániče a rukavice. Vývojom, na základe získaných skúseností, prešlo aj balenie bicykla. Nová krabica pojme bicykel takmer zmontovaný, s dofúkanými kolesami a prednastavenými brzdami (ostáva upevniť iba riadidlá a pedále).uzatváraa zároveň kontaktné miesto v Bratislave. Reagujúc na dopyt zákazníkov si tak rodičia môžu s deťmi bicykel otestovať osobne. Celý koncept BikeUP sa stretáva s pozitívnou spätnou väzbou a pohotovo reaguje na chýbajúcu službu na trhu.je slovenská startupová spoločnosť, ktorá do európskeho priestoru priniesla novú myšlienku prenájmu detských bicyklov. Celý koncept je unikátny spojením vlastného ultraľahkého detského bicykla a služby mesačného predplatného. Do konca roka plánuje BikeUP expandovať a neskôr pokryť celoeurópsky priestor v duchu udržateľného modelu zdieľanej ekonomiky. Okrem online platformy prevádzkuje BikeUP od apríla 2023 showroom v Bratislave.Viac informácií na: www.bikeup.rent