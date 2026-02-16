Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Bilačič do VV Svetovej federácie asociácií turistických sprievodcov

Na snímke predseda Slovenskej spoločnosti sprievodcov cestovného ruchu (SSSCR) Marián Bilačič. Foto: TASR/Jakub Kotian

Udržateľnosť cestovného ruchu najmä z pohľadu ľudských zdrojov bola ústrednou témou 21. konferencie Svetovej federácie asociácií turistických sprievodcov (WFTGA) v japonskej Fukuoke.

Autor TASR
Bratislava/Fukuoka 16. februára (TASR) - Udržateľnosť cestovného ruchu najmä z pohľadu ľudských zdrojov bola ústrednou témou 21. konferencie Svetovej federácie asociácií turistických sprievodcov (WFTGA) v japonskej Fukuoke. Zišli sa na nej delegáti z 50 krajín sveta a za člena výkonnej rady organizácie zvolili predsedu Slovenskej spoločnosti sprievodcov cestovného ruchu (SSSCR) Mariána Bilačiča. Ako informoval, SSSCR je členom WFTGA od roku 2004 a dlhodobo pôsobil v jej štruktúrach ako regionálny reprezentant pre krajiny strednej a východnej Európy.

„To, že sa mi podarilo získať dôveru delegátov, je predovšetkým ocenením prínosu a vysokého odborného kreditu, ktorý si SSSCR získala na základe 20 rokov poctivej profesionálnej práce v rámci svetového sprievodcovského hnutia,“ uviedol Bilačič. „Novú rolu vo WFTGA prijímam s pokorou a vnímam ju ako veľkú osobnú výzvu k napĺňaniu vízie svetovej federácie sprievodcov na poli štandardizácie odborného vzdelávania a kvalifikácie, ako aj pri zavádzaní systémov kvality,“ dodal.

Svetová konferencia WFTGA sa koná raz za dva roky, hostiteľskou krajinou tej najbližšej v roku 2028 bude Peru. SSSCR je od roku 2004 národným koordinátorom podujatia Svetový deň sprievodcov na Slovensku, najbližší ročník bude 21. februára 2026.
