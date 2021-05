Bilancia Fedu môže do konca roka 2022 vzrásť na 9 biliónov dolárov

New York 24. mája (TASR) - Bilancia americkej centrálnej banky (Fed) môže do konca roka 2022 vzrásť na 9 biliónov USD (7,37 bilióna eur).



Pokračujúci nákup aktív môže spôsobiť, že portfólio Fed stúpne do konca budúceho roka na 9 biliónov USD, predpovedá newyorský Fed. Táto prognóza je súčasťou jeho výročnej správy a predpokladá, že centrálna banka bude do konca roka 2021 pokračovať v nákupe dlhopisov súčasným tempom 120 miliárd USD mesačne. Potom by sa mali nákupy postupne znižovať až na nulu na konci roka 2022.



(1 EUR = 1,2212 USD)