Bilancia zahraničného obchodu SR v marci skončila v mínuse 510 mil.eur

Bratislava 9. júna (TASR) - Celkový vývoz tovaru zo SR v marci 2022 medziročne vzrástol o 4,5 % na 8,87 miliardy eur. Celkový dovoz v rovnakom období narástol o 19,4 % na 9,38 miliardy eur. Bilancia zahraničného obchodu tak skončila v mínuse na úrovni 510 miliónov eur. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR v podrobnej správe.



Súčasne v súhrne za prvé tri mesiace roka 2022 dovoz výraznejšie prevyšoval vývoz, a preto saldo zahraničného obchodu dosiahlo negatívnu hodnotu 1,08 miliardy eur. Pred rokom bola situácia oveľa priaznivejšia, v rovnakom období export prevyšoval import a aktívne saldo prekonalo 1,44 miliardy eur.



Najvyššie pasívne saldo za tri mesiace roka 2022 mala Slovenská republika s Ruskou federáciou (2,52 miliardy eur), Kórejskou republikou (1,27 miliardy eur), Čínou (1,21 miliardy eur), Vietnamom (1,13 miliardy eur), Malajziou (141,2 milióna eur), Taiwanom (127,5 milióna eur) a Egyptom (104,3 milióna eur).



Najväčšie aktívne saldo za tri mesiace roka 2022 bolo s Nemeckom (1,32 miliardy eur), Maďarskom (910,9 milióna eur), Českom (880,8 milióna eur), Poľskom (796,2 milióna eur), Rakúskom (747,3 milióna eur), Francúzskom (669,5 milióna eur), Spojeným kráľovstvom (597,5 milióna eur), Talianskom (549,2 milióna eur), Spojenými štátmi americkými (464,1 milióna eur), Španielskom (298 milióna eur) a Rumunskom (291,9 milióna eur).



Zo Slovenskej republiky sa v 1. štvrťroku 2022 vyviezol tovar v hodnote 2,45 miliardy eur, čo medziročne predstavovalo nárast exportu o 10,2 %.



V rámci najvýznamnejších obchodných partnerov vzrástol vývoz do Nemecka o 6 %, Česka o 28,5 %, Poľska o 14,4 %, Maďarska o 29,8 %, Rakúska o 17,9 %, Talianska o 22,8 %, Spojeného kráľovstva o 3,8 %, Rumunska o 14,6 %. Znížil sa vývoz do Francúzka o 2,2 %, Spojených štátov amerických o 11,7 %, Číny o 12,7 %, Švajčiarska o 6,8 % a Ruskej federácie o 28,3 %.



Z pohľadu hlavných ekonomických zoskupení sa zvýšil vývoz do krajín EÚ o 14,4 % - tvoril 81,9 % celkového vývozu SR, a do krajín OECD o 11,5 % - na celkovom vývoze SR sa podieľal 88,3 %.



Do Slovenskej republiky sa v 1. štvrťroku doviezol tovar v hodnote 2,56 miliardy eur pri medziročnom raste o 23 %.



Vo vzťahu k najvýznamnejším obchodným partnerom vzrástla hodnota dovozu z Ruskej federácie o 124,7 %, Česka o 8,2 %, Číny o 26,6 %, Kórejskej republiky o 10,3 %, Poľska o 17,2 %, Vietnamu o 6,1 %, Francúzska o 4,8 %, Maďarska o 14,1 %, Talianska o 7,9 % a Rumunska o 1,6 %. Poklesol dovoz z Nemecka o 9,4 %, Španielska o 10,4 % a Spojených štátov amerických o 2,1 %.



Z hľadiska hlavných ekonomických zoskupení sa oproti rovnakému obdobiu roku 2021 zvýšil dovoz z krajín EÚ o 15,3 % - tvoril 61 % z celkového dovozu, a z krajín OECD o 5,5 % - na celkovom dovoze SR sa podieľal 58 %.