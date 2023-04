Bilancii zahraničného obchodu SR vo februári pomohli autá a palivá

Bratislava 6. apríla (TASR) - Zahraničnému obchodu SR vo februári 2023 pomohla najmä lepšia obchodná bilancia s automobilmi a s minerálnymi palivami. Uviedol to Matej Horňák, analytik Slovenskej sporiteľne v komentári k údajom zverejneným vo štvrtok Štatistickým úradom (ŠÚ) SR.



"Zdá sa tak, že aktivita v automobilovom priemysle sa vo februári znovu rozbehla, za čím môžu byť aj poľavujúce problémy v dodávateľských reťazcoch, zriedkavejšie výpadky dodávok súčiastok a stále existujúca zásoba objednávok z uplynulého obdobia," priblížil.



"Do nasledujúcich mesiacov očakávame vplyv oslabujúcej sa globálnej aktivity, čo nám naznačuje aj postupný jemný útlm v priemyselných objednávkach. Výraznejšie oživenie exportnej aktivity bude závisieť od oživenia na hlavných exportných trhoch, najmä na európskom, čo by mohlo nastať v závere tohto roka, respektíve v roku 2024," myslí si Horňák.



Saldo zahraničného obchodu však podľa neho bude ovplyvnené aj poklesom cien komodít, ktoré budú tlačiť nadol nominálne dovozy v niektorých kategóriách. "To môžeme vidieť už vo februárových dátach. Istú rolu tak bude zohrávať aj ďalší vývoj na energetických trhoch. Vzhľadom na tento vývoj očakávame, že v najbližších mesiacoch ešte bude prevládať skôr záporné saldo zahraničného obchodu," dodal analytik Slovenskej sporiteľne.



Aj podľa analytika ČSOB Mareka Gábriša z tovarového hľadiska k februárovému prebytku slovenského zahraničného obchodu prispel najmä vyšší export automobilov a zlepšenie obchodno-tovarovej bilancie s minerálnymi palivami.



"Slovensko a EÚ aj vďaka efektívnej spoločnej kooperácii prežili napokon zimu bez väčších problémov. A to sa prejavilo aj na aktuálnom stave zásobníkov plynu a následne na prudkom poklese jeho cien. Spoločné úsilie európskych krajín sa tak prejavuje aj na konkrétnych výsledkoch našej zahraničnoobchodnej bilancie. Veľmi pozitívnou správou pre Slovensko ako automobilovú veľmoc je predovšetkým reštart a akcelerácia vývozu automobilov," doplnil analytik ČSOB.



ŠÚ SR informoval, že zo SR sa vo februári 2023 vyviezol tovar v hodnote 9 miliárd eur, pri medziročnom raste o 10,7 %. Celkový dovoz tovaru sa zvýšil o 5,8 % na 8,9 miliardy eur. Bilancia zahraničného obchodu s tovarom skončila s prebytkom 184,9 milióna eur.