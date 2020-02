Bilaterálne investičné zmluvy medzi štátmi EÚ sa majú ukončiť

Bratislava 12. februára (TASR) – Bilaterálne investičné dohody o ochrane a podpore investícií, uzavreté vzájomne medzi členskými štátmi Európskej únie (EÚ), by sa mali s definitívnou platnosťou ukončiť. Mal by sa tak odstrániť rozpor bilaterálnych zmlúv s právom EÚ. Vláda v stredu schválila návrh na uzavretie dohody o ukončení týchto zmlúv, ktorý predložilo rokovanie Ministerstvo financií (MF) SR.



Návrh predstavuje implementáciu rozsudku Súdneho dvora EÚ zo 6. marca 2018 vo veci Achmea proti Slovenskej republike (rozhodnutie Achmea). Súdny dvor EÚ rozhodol, že systém arbitráží medzi investorom a štátom tak, ako je zavedený prostredníctvom bilaterálnych dohôd o ochrane a podpore investícií uzavretých vzájomne medzi členskými štátmi EÚ, je nekompatibilný s právom EÚ. Všetky členské štáty Únie sú povinné vyvodiť dôsledky vyplývajúce z tohto rozhodnutia.



Uzavretím dohody by malo dôjsť k ukončeniu približne 190 bilaterálnych zmlúv. V dôsledku toho už nebude možné iniciovať ďalšie rozhodcovské konania medzi investorom z jedného členského štátu EÚ a iným členským štátom EÚ. "Prípadné budúce spory investora z jedného členského štátu EÚ a druhého členského štátu EÚ, ktoré vzniknú po ukončení platnosti bilaterálnych zmlúv, budú riešené už len pred národnými súdmi tohto druhého členského štátu EÚ a podľa jeho národnej legislatívy, prípadne inými mimosúdnymi mechanizmami riešenia sporov, ktoré sa momentálne diskutujú na pôde Európskej komisie," priblížil rezort financií v dôvodovej správe.



Po rozhodnutí Achmea podľa ministerstva nebolo isté, kedy a v akej podobe členské štáty Únie pristúpia k implementácii tohto rozsudku vo vzťahu k svojim bilaterálnym zmluvám. Vláda SR tak pristúpila k preventívnemu opatreniu. V septembri 2018 vyslovila súhlas s ukončením predmetných bilaterálnych dohôd, a to buď dvojstranne alebo uzavretím mnohostrannej dohody medzi členskými štátmi Únie. "V priebehu rokov 2018 – 2019 sa uskutočnilo deväť kôl rokovaní členských štátov EÚ o ukončení bilaterálnych zmlúv a úprave práv investorov. Výsledkom rokovaní je predložený návrh dohody," skonštatoval rezort financií.



Návrh dohody získal podporu väčšiny členských štátov EÚ. Ak ktorýkoľvek členský štát dohodu nepodpíše, SR je pripravená s týmito krajinami okamžite začať rokovanie o bilaterálnom ukončení príslušných bilaterálnych zmlúv.



Dohoda upravuje ukončenie bilaterálnych zmlúv, úpravu nárokov uplatnených na základe bilaterálnych zmlúv v ukončených a nových arbitrážach, práva a povinnosti investorov a členských štátov EÚ v prebiehajúcich arbitrážach a záverečné ustanovenia. Tie zahŕňajú depozitár dohody, predbežné uplatňovanie dohody, riešenie sporov či nadobudnutie platnosti.



Dohoda je medzinárodnou zmluvou, ktorá priamo zakladá práva alebo povinnosti fyzických osôb alebo právnických osôb podľa Ústavy SR. Na jej vykonanie nie je potrebný zákon a má prednosť pred zákonmi SR. Tento návrh zmluvy sa teda predkladá Národnej rade SR na vyslovenie súhlasu a prezidentke SR na schválenie. Dohoda by sa mala predbežne uplatňovať.