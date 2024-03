Bilaterálny obchod medzi Maďarskom a USA vlani prekročil 9 miliárd USD

Budapešť 7. marca (TASR) - Obchod medzi Maďarskom a USA dosiahol v minulom roku nový rekord, keď jeho hodnota prekročila 9 miliárd amerických dolárov (8,28 miliardy eur). Vyhlásil to vo štvrtok maďarský minister zahraničných vecí a obchodu Péter Szijjártó, pričom poznamenal, že Spojené štáty sú pre Maďarsko druhým najväčším exportným trhom po Európskej únii. TASR o tom informuje na základe správy agentúry MTI.



Od roku 2014 maďarská vláda poskytla finančnú podporu 111 veľkým americkým investíciám, uviedol ďalej Szijjártó podľa vyhlásenia maďarského ministerstva zahraničných vecí.



V súčasnosti 1700 amerických spoločností zamestnáva v Maďarsku viac ako 100.000 miestnych pracovníkov, pokračoval minister. Vyzdvihol pritom americké investície do výroby automobilov, elektroniky a služieb, ako aj do výskumu a vývoja vrátane farmaceutického priemyslu a informačných technológií.



Americké spoločnosti v súčasnosti tvoria druhú najväčšiu skupinu zahraničných investorov v krajine a svojou širokou škálou aktivít vždy zohrávali dôležitú úlohu pri udržiavaní hospodárstva na ceste rastu, povedal Szijjártó. Amerických investorov podľa neho do Maďarska prilákali nízke dane a politická stabilita.



(1 EUR = 1,0874 USD)