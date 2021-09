Bill Gates prevezme väčšinový podiel v hotelovej sieti Four Seasons

Washington/Ottawa 9. septembra (TASR) - Zakladateľ spoločnosti Microsoft Bill Gates získa väčšinový podiel v kanadskom hotelovom reťazci Four Seasons. Kontrolu nad sieťou luxusných hotelov mu zabezpečí jeho investičná firma Cascade Investment. Tá odkúpi polovicu z podielu, ktorý v reťazci vlastní Kingdom Holding saudskoarabského princa Al-Valída bin Talála.



Podľa informácií Cascade Investment, ktoré zverejnila agentúra Bloomberg, zaplatí investičná firma spoločnosti Kingdom Holding približne 2,2 miliardy USD (1,86 miliardy eur). Gates tak svoj podiel vo Four Seasons zvýši z pôvodných 47,5 % na 71,25 %.



Bill Gates očakáva zotavenie sektora hotelových služieb, ktoré v minulom období výrazne utrpeli v dôsledku protipandemických opatrení. Tie poškodili najmä oblasť cestovného ruchu a pohostinských služieb. Vakcinačná kampaň dopyt po hotelových službách opäť zvýšila, väčšinou však po tých lacnejších. Luxusné hotely v tomto smere zatiaľ stále zaostávajú. Sieť Four Seasons, do ktorej Cascade Investment prvýkrát investovala v roku 1997, prevádzkuje v súčasnosti viac než 120 hotelov.



(1 EUR = 1,1827 USD)