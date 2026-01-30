< sekcia Ekonomika
BILLA bilancuje úspešný rok 2025: expanzia, ocenenia kvality aj Pohoda
Premiéry na najväčšom hudobnom festivale aj najväčšom štafetovom behu, nové predajne, ale aj produkty ocenené v prestížnych súťažiach.
Autor OTS
Bratislava 30. januára (OTS) - Uplynulý rok bol pre BILLA Slovensko symbolom rastu, inovácií a silných projektov pre zákazníctvo aj komunity.
BILLA v roku 2025 napredovala v rozširovaní svojej siete. Otvorených má už 247 predajní, vrátane 65 prevádzok VIVA BILLA na čerpacích staniciach OMV. „V minulom roku sme po celom Slovensku otvorili 10 nových supermarketov a 24 ďalších sme zrekonštruovali. Kvalita a čerstvosť za výhodné ceny sú tak ešte dostupnejšie pre státisíce ľudí v dovedna 182 supermarketoch po celej krajine,“ povedal Marek Kravjar, hovorca BILLA Slovensko. Pohodlnou voľbou sú čoraz častejšie aj nákupy cez donáškovú službu Wolt. Využívajú ju už obyvatelia 19 miest, pričom si môžu vybrať z viac ako 7000 produktov z ponuky BILLA.
Neopakovateľné hudobné zážitky
Veľkou novinkou, ktorá minulý rok potešila množstvo ľudí, bola unikátna predajňa BILLA na festivale Pohoda. „Návštevníctvo prejavilo záujem najmä o nealko nápoje, čerstvé pečivo, ovocie a zeleninu, hotové jedlá, ale aj o toaletný papier či opaľovacie krémy,“ približuje Marek Kravjar. V rámci pohodovej BILLA Bonus lounge sa tiež uskutočnili štyri diskusie, ktoré spájali jedlo s aktuálnymi témami. V hudobnej nôte sa niesla aj spolupráca s Fun rádiom, pre ktoré sa predajne BILLA stali live vysielacím štúdiom. Na Valentína malo rádio základňu v BILLA v bratislavskej Eurovei, v závere školského roka sa zas predstavilo na futbalovom turnaji v Banskej Bystrici. V auguste bolo Fun rádio súčasťou znovuotvorenia najväčšej predajne BILLA na Slovensku, na Bajkalskej ulici v Bratislave. Tá zákazníctvu ponúka rozšírené služby – napríklad zväčšenú plochu lahôdok, teplého pultu a šalátového baru s možnosťou samoobsluhy. Novinkou je tiež sushi bar, vlastná pekáreň či prvý interiérový veľkokapacitný fľaškomat. Predajňa a jej okolie sú navyše ekologické – uchovávajú dažďovú vodu z parkoviska a prinášajú aj novovysadenú zeleň.
Trofeje kvality
Výborný pomer ceny a kvality v BILLA si všimli známe súťaže. V ankete Voľba spotrebiteľov – Najlepšia novinka 2025 BILLA zabodovala s extra džemami značky Chute Slovenska, v súťaži Superbrands zas porota vyzdvihla privátnu značku Clever. V prieskume Best Buy Award ľudia odovzdali sieti BILLA najväčší počet hlasov hneď v troch kategóriách. Udržateľné obaly produktov značky Bon Via Bio ocenila pečať Salute to Excellence Awards, chladené balené mäso vyzdvihla súťaž Qudal a produkty BILLA Premium zas porota v European Private Label Awards. „Za všetky ocenenia sme veľmi vďační a sú pre nás potvrdením, že sme lídrom v ponuke kvalitných potravín za výhodné ceny. Pozorne sledujeme aktuálne trendy aj preferencie nášho zákazníctva, a tak dokážeme vhodne prispôsobovať našu ponuku,“ vysvetľuje Marek Kravjar. Svoj sortiment BILLA rozšírila o novú vlastnú značku TIRA, v ktorej prináša vyberané kávové zrná a vyvážené zmesi. V ponuke sú odrody robusta a arabica, ktoré pochádzajú aj z Brazílie, Peru a Kolumbie. Privátna značka Bon Via sa zas rozrástla o živé kvety so sviežim farebným dizajnom ako Bon Via Flora.
Ekologická elektráreň
V roku 2025 BILLA dosiahla významné míľniky v ochrane planéty. Vďaka svojmu systému zdieľanej energie – BILLA Energy – vyrobila 4700 MWh vlastnej elektriny. „V porovnaní s rokom 2024 ide o nárast 111 %, čo predstavuje úsporu 1095 ton emisií CO2. Navyše sa nám vďaka tomu podarilo ušetriť približne 800 000 eur,“ hovorí Marek Kravjar. Pre zaujímavosť, takýmto obrovským objemom vyrobenej elektriny by BILLA dokázala celoročne zásobovať domácnosti v obci so 4500 až 5000 obyvateľmi. Ak by táto energia prúdila do jednej 100-wattovej žiarovky, tá by nepretržite svietila až 5370 rokov. V roku 2025 tiež BILLA ukončila predaj čerstvých slepačích vajec od nosníc z klietkového chovu. Týmto krokom prispieva k zlepšovaniu životných podmienok hospodárskych zvierat a podporuje zodpovednejšie formy chovu. Spoločnosť rovnako pokračovala v spolupráci s Potravinovou bankou Slovenska, ktorej venovala výrobky po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti. Banka tieto potraviny ďalej distribuuje ľuďom v núdzi po celom Slovensku. Prebytočné živočíšne produkty, ako sú zvyšky salám, šuniek či mäsa, zas BILLA darovala policajným psom, zvieracím útulkom a ZOO.
Zdravší život detí
V oblasti sociálnej zodpovednosti BILLA realizuje spolu s o. z. BILLA ľuďom viaceré projekty zamerané na deti a mládež. V 8. ročníku preventívneho programu Zdravé oči už v škôlke sa zmeral zrak ďalším viac ako 20 000 deťom, pričom 9 % z nich dostalo odporúčanie navštíviť očného lekára. Doteraz programom prešlo už viac ako 151 000 detí. Okrem toho BILLA dlhodobo podporuje Kliniku detskej oftalmológie Národného ústavu detských chorôb v Bratislave. K športu, pohybu a zdravej strave spoločnosť motivovala deti vo futbalových projektoch Futbal v meste, Zdravá jedenástka a v lyžiarskych pretekoch BILLA ŽAMPA CUP. Správnemu nakladaniu s odpadmi zas deti učí v projekte Olejko chráni prírodu. „V jeho 2. ročníku sa žiakom a žiačkam z celého Slovenska podarilo vyzbierať až 17 ton použitého kuchynského oleja a jedlých tukov,“ povedala Jana Gregorovičová, CSR manažérka BILLA Slovensko.
Pomoc pre tých, ktorí to potrebujú
Rodinám v núdzi pomáhajú BILLA a o. z. BILLA ľuďom v projekte CHLEBODARCA. Po viac ako roku spolupráce s Nadáciou DEDO si sociálne nájomné bývanie našli desiatky rodín na východnom Slovensku. Aby si dokázali svoj nový domov udržať, BILLA podporuje aj unikátnu krajčírsku dielňu n. o. Dorka Bags v Prešove – šikovní zamestnanci v nej pretvárajú použité reklamné bannery na funkčné tašky. Vďaka podpore BILLA vzniklo v dielni 1,5 plného pracovného úväzku, pričom v roku 2025 v nej osoby zo zraniteľných skupín odpracovali 1 515 hodín. Celkovo upcyklovali 1 146 m2 materiálu a predali takmer 3000 dizajnových kúskov, ktoré boli dostupné aj vo vybraných predajniach BILLA. Okrem toho spoločnosť BILLA pred Vianocami podporila ľudí v núdzi vo Vianočnej zbierke potravín. „S podporou prvoligových futbalistov, ale najmä našich zamestnancov a empatických zákazníkov, sa nám v 12 slovenských mestách podarilo vyzbierať tisíce kusov trvanlivých potravín, drogérie a hygienických potrieb za 9 400 eur,“ ozrejmuje Jana Gregorovičová.
Na športovej vlne
Keďže BILLA má aktívneho ducha, jej zamestnanci sa zúčastňujú na behoch po celom Slovensku. „Spoločne sme v minulom roku zvládli 11 behov a prekonali takmer 1 700 kilometrov,“ hovorí Jana Gregorovičová. Vrcholom sezóny bolo podujatie Od Tatier k Dunaju, najväčší štafetový beh na Slovensku. BILLA bola po prvýkrát jeho generálnym partnerom a na trať z Nízkych Tatier do Bratislavy postavila vlastný tím. „Podujatie malo charitatívny rozmer, pretože sa bežalo za zdravé oči detí. V cieľovej rovinke sme odovzdali dar v hodnote 5 000 eur pre Národný ústav detských chorôb,“ vysvetlila Jana Gregorovičová. Beh, futbal, ale aj menej tradičné športy ako vzdušná akrobacia a rafting podporili BILLA a o. z. BILLA ľuďom v grantovom programe ŠPORTUJTE PRE ZDRAVIE. Ocenené projekty si rozdelili sumu 20 000 eur, ktorú použili na rozvoj komunitného športu. Profesionálny šport BILLA podporuje z pozície hlavného partnera Niké ligy, najvyššej slovenskej futbalovej súťaže, ako aj partnerstvom s lyžiarmi Adamom, Andreasom a Teom Žampovcami.
Podpora Dúhového PRIDU
BILLA dlhodobo podporuje diverzitu, inklúziu a rovnaké práva pre všetkých, pretože rozmanitosť vníma ako prirodzenú súčasť spoločnosti a pracovného prostredia. Aj v roku 2025 sa preto postavila za hodnoty rešpektu, otvorenosti a bezpečia, a opäť sa stala partnerom festivalu Dúhový PRIDE Bratislava. Zároveň vytvára prostredie, v ktorom sa každý môže cítiť prijatý bez ohľadu na pohlavie, pôvod, vierovyznanie, rodovú identitu či sexuálnu orientáciu.