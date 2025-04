BILLA opäť trafila do „zeleného“

Foto: BILLA

Bratislava 3. apríla (OTS) - Balenia čerstvého ovocia a zeleniny značky Bon Via Bio sú ekologicky udržateľné, a v tejto oblasti nesú silné posolstvo. Zhodla sa na tom porota prestížnej svetovej súťaže Salute to Excellence Awards, v ktorej okrem iných zvíťazila aj značka Bon Via Bio. BILLA aj vďaka tomuto úspechu dokazuje, že ochrana prírodných zdrojov patrí medzi jej priority.Citróny, mandarínky, ale aj mrkva či sladké zemiaky. Bon Via Bio je línia privátnej značky Bon Via, ktorú spoločnosť BILLA predstavila v roku 2024. Ponúka v nej čerstvé ovocie a zeleninu z medzinárodnej produkcie, ktoré sú pestované výlučne v BIO kvalite – bez použitia umelých hnojív, pesticídov či herbicídov. S ohľadom na životné prostredie BILLA vyrába tiež obaly produktov Bon Via Bio, čo potvrdilo aj ocenenie Salute to Excellence Awards. V kategórii Udržateľné obaly, ktorá sleduje vynikajúce výsledkyv oblasti udržateľného balenia potravín, BILLA získala 1. miesto. Porota vyzdvihla obaly produktov Bon Via Bio, ako aj silné ekologické posolstvo, ktoré značka nesie.povedala. Produkty značky Bon Via Bio chránia rôzne druhy obalov, všetky z nich však majú spoločné to, že sú udržateľné. Rajčiny sú napríklad zabalené v papierovej tácke a udržateľnej plastovej fólii, sieťky citrusov sú zas vyrobené zo 100 % celulózy. Novinkou je využívanie laseru na potlač loga priamo na ovocie a zeleninu, bez potreby akéhokoľvek obalu.Aj vďaka udržateľným obalom produktov Bon Via Bio sa BILLA približuje k splneniu svojho ekologického cieľa, ktorým je do roku 2030 využívať 100 % recyklovateľné, opätovne použiteľné alebo kompostovateľné obaly produktov vlastných značiek. Krok za krokom tiež pomáha napĺňať dlhodobý plán svojej materskej skupiny REWE Group, ktorá sa usiluje do roku 2050 dosiahnuť čisté, nulové emisie.BILLA je už teraz lídrom v oblasti energetiky, a to vďaka BILLA Energy, teda vlastnému systému zdieľanej energie. Systém efektívne hospodári s elektrinou a pomáha tak výrazne znižovať emisie skleníkových plynov – len za prvý rok fungovania sa ich ušetrilo 73 ton. Postupne BILLA do svojej elektrárne pripája čoraz viac predajní. Súčasťou tohto pokrokového systému je aj logistické centrum v Seredi, ktoré sa môže pochváliť najväčšou fotovoltikou na jednej streche v strednej Európe.Vo svojich supermarketoch a logistických centrách BILLA okrem toho používa šetrné LED osvetlenie, ekologické chladiace vitríny, ale aj elektronické cenovky či nákupné košíky prioritne vyrobenéz recyklovaného plastu.