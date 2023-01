Billa otvorila v Seredi nové logistické centrum za 39,5 milióna eur

ereď 25. januára (TASR) – Nové logistické centrum otvorila po takmer roku výstavby v Seredi spoločnosť Billa. Areál s rozlohou 138.202 metrov štvorcových (m2) vyrástol v priemyselnej zóne mesta a vyžiadal si investíciu v objeme 39,5 milióna eur.



Spoločnosť otvorila v posledných siedmich rokoch 49 predajní a v raste pokračuje. Tempo expanzie rozhodlo o vybudovaní nového centrálneho skladu. V porovnaní s pôvodným v Senci má logistické centrum v Seredi o 74 % väčšiu skladovú plochu (28.500 m2). Skladová kapacita sa navýšila o 47 %, s možnosťou uskladniť až 23.000 ton tovaru v rôznych teplotných rozmedziach. "Investíciu sme realizovali výhradne z vlastných zdrojov a zo zdrojov nášho materského koncernu REWE. Vybudovali sme moderné a ekologické centrum, ktoré do regiónu prinesie ďalšie pracovné miesta. Za tridsať rokov, odkedy podnikáme na Slovensku, sme preinvestovali už takmer 700 miliónov eur. Investície najbližších rokov sa budú týkať technológií a zariadení, ktoré nám pomôžu do roku 2030 znížiť emisie skleníkových plynov o 30 % a do roku 2040 dosiahnuť uhlíkovú neutralitu," povedal generálny riaditeľ spoločnosti Arnd Riehl.



Dočasne poverený minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Samuel Vlčan (nominant OĽANO) uviedol, že víta každú investíciu do rozvoja slovenského potravinárstva. Ocenil, že len za minulý rok na pulty tohto reťazca pribudlo takmer tisíc slovenských produktov a celkovo ide až o 13.600 rôznych slovenských potravín. "Mnohé z nich nesú aj známe označenie Značka kvality," uviedol.



Centrum má energetický certifikát A0+, vďaka moderným technológiám spotrebuje o 50 % menej energií na meter štvorcový skladovej plochy ako v Senci. "Máme nateraz najväčšiu inštaláciu fotovoltického zariadenia o výkone 2,5 MWp na jednej streche na Slovensku a v Čechách. Dobudovaná bude v prvom polroku tohto roka. Fotovoltický systém ročne vyrobí 2400 MWh elektrickej energie, čo predstavuje až 80 % predpokladanej ročnej spotreby," doplnil Riehl.



Centrum denne vypraví viac ako 120 kamiónov s tovarom. "Všetky technologické celky sú napojené na systém merania a riadenia, ktorý z tohto centra robí energeticky jeden z najúčinnejších a najmodernejších skladov nielen v skupine REWE, ale aj v strednej Európe," vyzdvihol Riehl.



V bezprostrednom okolí centra vzniká zelená plocha s rozlohou štyri hektáre s lúčnym porastom, drevinami a vodnými plochami, ktoré slúžia aj ako retenčné nádrže.



V logistickom centre pracuje 150 zamestnancov, pričom spoločnosť plánuje ešte v tomto roku vytvoriť ďalších 30 pracovných miest. Okrem nového logistického centra v Seredi bude aj naďalej fungovať regionálny sklad v Petrovanoch, zásobujúci predajne na východe Slovenska.