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BILLA podporila športové komunity
Poznáme víťazov grantu ŠPORTUJTE PRE ZDRAVIE.
Autor OTS
Bratislava 19. júna (TASR/OTS) - Loptové hry, zimné aj vodné športy, skoky na trampolíne, jazdecké aktivity, či turistika - to všetko podporila BILLA v rámci grantového programu ŠPORTUJTE PRE ZDRAVIE. Ocenené projekty si prerozdelili sumu 30 000 eur, ktorú použijú na rozvoj komunitného športu na Slovensku.
Po úspešnom prvom ročníku sa BILLA spolu so svojím občianskym združením BILLA ľuďom rozhodli opäť podporiť športové komunity a rozvoj pohybu na tej najlokálnejšej úrovni. „Tento grantový program opäť potvrdil, že Slovensko je plné šikovných a motivovaných ľudí, ktorí sa vo svojich komunitách snažia vytvoriť podmienky pre aktívny život naprieč všetkými generáciami. Mnohé projekty boli veľmi inšpiratívne a aj napriek rôznorodým finančným možnostiam sa kluby, mestá či centrá voľného času snažia rozvíjať zaujímavé športové aktivity vo svojom okolí. Teší nás, že môžeme prispieť k tomu, aby sa ľudia hýbali, zlepšovali svoje športové schopnosti a budovali si zdravé návyky,“ povedala Jana Gregorovičová, CSR manažérka BILLA Slovensko.
Basketbalisti zo Školského ŠK B.S.C. Bratislava
Do druhého ročníka grantového programu sa zapojilo až 152 žiadateľov, vďaka čomu mala hodnotiaca komisia náročnú úlohu. Organizácie z celého Slovenska sa uchádzali o podporu pre športové podujatia, tréningové aktivity či rozvoj rekreačného a výkonnostného športu detí a mládeže. Ambasádorom programu sa stal zjazdový lyžiar Andreas Žampa, pre ktorého je šport neoddeliteľnou súčasťou života. „Veľký záujem žiadateľov o grant nás veľmi potešil, no zároveň bolo náročné vybrať 24 projektov, ktoré si napokon rozdelili dostupné finančné prostriedky. Ako aktívny športovec viem, že k dosiahnutiu úspechu vedú okrem talentu a odhodlania aj kvalitné podmienky a podpora okolia. Každému, kto má chuť a energiu vytvárať zázemie pre pohyb a športové aktivity, patrí môj obdiv. Som veľmi rád, že môžem byť súčasťou projektu, vďaka ktorému BILLA podporuje rozmanitosť športu v regiónoch po celom Slovensku,“ uviedol Andreas Žampa.
Podporené projekty zahŕňajú široké spektrum aktivít – od prenájmu športovísk, nákupu tréningových pomôcok, revitalizácie ihrísk, až po organizáciu kurzov a športových táborov. Grantový program ŠPORTUJTE PRE ZDRAVIE podporil aktivity v Michalovciach, Snine, Nitre, Starej Turej, Hlohovci, Košiciach, Závažnej Porube či v Bánovciach nad Bebravou. BILLA dlhé roky motivuje verejnosť k pohybu a snaží sa podporovať rôznorodé športové organizácie a aktivity. O príspevok z grantového programu sa uchádzali aj hokejbalisti, cyklisti, lyžiari, triatlonisti či skauti. V podporených projektoch bolo zastúpené napríklad jazdectvo (Happy Horse Košice), skoky na trampolíne (Trampolíny Košice, o.z.), ale aj Showdown - aplikovaný stolný tenis (ŠK NSŠ Dinosaurus). Klub Luigino zo Šale usporiada podujatie Na kolieskach za zdravím - Inline mini kemp pre deti a mládež, aby sprístupnili Inline korčuľovanie širšiemu okruhu detí a motivovali ich k pravidelnému pohybu. Bratislavský Školský športový klub B.S.C. Bratislava využije prostriedky z grantu na projekt Kondičkou k úspechu, ktorý doplní kontinuálny rozvoj basketbalistov od prípravky až po mládežnícke kategórie. „Získané prostriedky nám pomôžu zvýšiť kvalitu tréningov a zlepšiť športové výkony našich zverencov. Dôslednou kondičnou prípravou tiež dosiahneme zníženie rizika úrazov našich hráčov. Ďakujeme spoločnosti BILLA za príležitosť posúvať potenciál detí a mládeže v našom klube,“ povedal Richard Ďuriš, šéftréner a podpredseda Školského športového klubu B.S.C. Bratislava.
Detský lyžiarsky klub Fox Ski Academy
V rámci grantového programu si 24 projektov rozdelilo celkovú sumu 30 000 eur. Každý projekt mal možnosť získať podporu až do výšky 1 250 eur, pričom súčasťou pomoci je aj potravinová karta v hodnote 250 eur na zabezpečenie občerstvenia. Organizácie navyše získajú knižný bestseller výživového poradcu Martina Čupku – Jedz ako profík. „S Martinom sme už minulý rok spolupracovali na vzdelávaní futbalovej mládeže v oblasti výživy a pitného režimu. Strava má výrazný vplyv na výkon športovca nielen na ihrisku, ale aj v škole a v celkovom fungovaní detí. Preto sme sa rozhodli túto spoluprácu rozšíriť a sprostredkovať športovcom cenné informácie o výžive aj prostredníctvom jeho knihy,“ doplnila Jana Gregorovičová.
Inline korčuliari z klubu Luigino zo Šale
PODPORENÉ PROJEKTY - „ŠPORTUJTE PRE ZDRAVIE 2026“:
• 4. zbor Dzive labute Košice - Nad jazerom
• Arabeska Výčapy - Opatovce
• FK Rača Bratislava, o. z.
• Fox Ski Academy, Bratislava
• Happy Horse Košice
• Hokejbalový klub Dukla Michalovce
• Klub slovenských turistov Stará Turá
• Krasokorčuliarsky klub Kraso Prešov
• LUIGINO.sk, Šaľa
• Lyžiarsky klub Opalisko Závažná Poruba
• MFK Veľké Kapušany
• MVK Snina
• Nitra Knights - Klub Amerického futbalu Nitra
• OZ Preto-Lebo, Hlohovec
• Phoenix Ice Club, o. z., Malacky
• Rodičovské združenie MOUSSONKO, o. z., Michalovce
• Slávia ŠKP Banská Bystrica - mládež
• Stredná odborná škola strojnícka, Bánovce nad Bebravou
• ŠK NSŠ Dinosaurus Bratislava
• Školský ŠK B.S.C. Bratislava
• Športový klub 98 Pruské
• Športový klub polície Bratislava
• Telovýchovná jednota Baník Haláčovce-Otrhánky
• Trampolíny Košice, o. z.
Po úspešnom prvom ročníku sa BILLA spolu so svojím občianskym združením BILLA ľuďom rozhodli opäť podporiť športové komunity a rozvoj pohybu na tej najlokálnejšej úrovni. „Tento grantový program opäť potvrdil, že Slovensko je plné šikovných a motivovaných ľudí, ktorí sa vo svojich komunitách snažia vytvoriť podmienky pre aktívny život naprieč všetkými generáciami. Mnohé projekty boli veľmi inšpiratívne a aj napriek rôznorodým finančným možnostiam sa kluby, mestá či centrá voľného času snažia rozvíjať zaujímavé športové aktivity vo svojom okolí. Teší nás, že môžeme prispieť k tomu, aby sa ľudia hýbali, zlepšovali svoje športové schopnosti a budovali si zdravé návyky,“ povedala Jana Gregorovičová, CSR manažérka BILLA Slovensko.
Basketbalisti zo Školského ŠK B.S.C. Bratislava
Do druhého ročníka grantového programu sa zapojilo až 152 žiadateľov, vďaka čomu mala hodnotiaca komisia náročnú úlohu. Organizácie z celého Slovenska sa uchádzali o podporu pre športové podujatia, tréningové aktivity či rozvoj rekreačného a výkonnostného športu detí a mládeže. Ambasádorom programu sa stal zjazdový lyžiar Andreas Žampa, pre ktorého je šport neoddeliteľnou súčasťou života. „Veľký záujem žiadateľov o grant nás veľmi potešil, no zároveň bolo náročné vybrať 24 projektov, ktoré si napokon rozdelili dostupné finančné prostriedky. Ako aktívny športovec viem, že k dosiahnutiu úspechu vedú okrem talentu a odhodlania aj kvalitné podmienky a podpora okolia. Každému, kto má chuť a energiu vytvárať zázemie pre pohyb a športové aktivity, patrí môj obdiv. Som veľmi rád, že môžem byť súčasťou projektu, vďaka ktorému BILLA podporuje rozmanitosť športu v regiónoch po celom Slovensku,“ uviedol Andreas Žampa.
Podporené projekty zahŕňajú široké spektrum aktivít – od prenájmu športovísk, nákupu tréningových pomôcok, revitalizácie ihrísk, až po organizáciu kurzov a športových táborov. Grantový program ŠPORTUJTE PRE ZDRAVIE podporil aktivity v Michalovciach, Snine, Nitre, Starej Turej, Hlohovci, Košiciach, Závažnej Porube či v Bánovciach nad Bebravou. BILLA dlhé roky motivuje verejnosť k pohybu a snaží sa podporovať rôznorodé športové organizácie a aktivity. O príspevok z grantového programu sa uchádzali aj hokejbalisti, cyklisti, lyžiari, triatlonisti či skauti. V podporených projektoch bolo zastúpené napríklad jazdectvo (Happy Horse Košice), skoky na trampolíne (Trampolíny Košice, o.z.), ale aj Showdown - aplikovaný stolný tenis (ŠK NSŠ Dinosaurus). Klub Luigino zo Šale usporiada podujatie Na kolieskach za zdravím - Inline mini kemp pre deti a mládež, aby sprístupnili Inline korčuľovanie širšiemu okruhu detí a motivovali ich k pravidelnému pohybu. Bratislavský Školský športový klub B.S.C. Bratislava využije prostriedky z grantu na projekt Kondičkou k úspechu, ktorý doplní kontinuálny rozvoj basketbalistov od prípravky až po mládežnícke kategórie. „Získané prostriedky nám pomôžu zvýšiť kvalitu tréningov a zlepšiť športové výkony našich zverencov. Dôslednou kondičnou prípravou tiež dosiahneme zníženie rizika úrazov našich hráčov. Ďakujeme spoločnosti BILLA za príležitosť posúvať potenciál detí a mládeže v našom klube,“ povedal Richard Ďuriš, šéftréner a podpredseda Školského športového klubu B.S.C. Bratislava.
Detský lyžiarsky klub Fox Ski Academy
V rámci grantového programu si 24 projektov rozdelilo celkovú sumu 30 000 eur. Každý projekt mal možnosť získať podporu až do výšky 1 250 eur, pričom súčasťou pomoci je aj potravinová karta v hodnote 250 eur na zabezpečenie občerstvenia. Organizácie navyše získajú knižný bestseller výživového poradcu Martina Čupku – Jedz ako profík. „S Martinom sme už minulý rok spolupracovali na vzdelávaní futbalovej mládeže v oblasti výživy a pitného režimu. Strava má výrazný vplyv na výkon športovca nielen na ihrisku, ale aj v škole a v celkovom fungovaní detí. Preto sme sa rozhodli túto spoluprácu rozšíriť a sprostredkovať športovcom cenné informácie o výžive aj prostredníctvom jeho knihy,“ doplnila Jana Gregorovičová.
Inline korčuliari z klubu Luigino zo Šale
PODPORENÉ PROJEKTY - „ŠPORTUJTE PRE ZDRAVIE 2026“:
• 4. zbor Dzive labute Košice - Nad jazerom
• Arabeska Výčapy - Opatovce
• FK Rača Bratislava, o. z.
• Fox Ski Academy, Bratislava
• Happy Horse Košice
• Hokejbalový klub Dukla Michalovce
• Klub slovenských turistov Stará Turá
• Krasokorčuliarsky klub Kraso Prešov
• LUIGINO.sk, Šaľa
• Lyžiarsky klub Opalisko Závažná Poruba
• MFK Veľké Kapušany
• MVK Snina
• Nitra Knights - Klub Amerického futbalu Nitra
• OZ Preto-Lebo, Hlohovec
• Phoenix Ice Club, o. z., Malacky
• Rodičovské združenie MOUSSONKO, o. z., Michalovce
• Slávia ŠKP Banská Bystrica - mládež
• Stredná odborná škola strojnícka, Bánovce nad Bebravou
• ŠK NSŠ Dinosaurus Bratislava
• Školský ŠK B.S.C. Bratislava
• Športový klub 98 Pruské
• Športový klub polície Bratislava
• Telovýchovná jednota Baník Haláčovce-Otrhánky
• Trampolíny Košice, o. z.