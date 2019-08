Billa v súvislosti s pokutami reaguje na Agrorezort: Dbáme na predpisy

Hovorca MPRV SR Vladimír Machalík informoval, že reťazce, ktoré odmietajú zaplatiť pokutu za opakované ohrozovanie zdravia spotrebiteľa v tej istej prevádzke, porušujú zákon a budú čeliť exekúcii.

Bratislava 2. augusta (TASR) - Obchodný reťazec Billa dôsledne dbá na dodržiavanie všetkých predpisov a nariadení súvisiacich s predajom potravín. Uviedla to pre TASR Kvetoslava Kirchnerová, hovorkyňa spoločnosti, v reakcii na oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR, že bude obchodné reťazce pre neplatenie pokút exekvovať.



"Zároveň však využívame všetky dostupné zákonné možnosti plynúce aj z Ústavy SR, ako sa voči nespravodlivým rozhodnutiam a zákonom brániť," podčiarkla Kirchnerová.



Hovorca MPRV SR Vladimír Machalík informoval, že reťazce, ktoré odmietajú zaplatiť pokutu za opakované ohrozovanie zdravia spotrebiteľa v tej istej prevádzke, porušujú zákon a budú čeliť exekúcii. Agrorezort upozorňuje, že pravidlá, ktoré im vyplývajú zo schváleného a platného zákona o potravinách, nie je možné ignorovať. Nepravdivé a nepodložené argumenty, že ide o protiústavný zákon, neobstoja.



"Je neakceptovateľné, aby rakúska firma nemeckého koncernu podnikajúca na Slovensku nerešpektovala platné zákony Slovenska. V Rakúsku či v Nemecku by si také niečo nikdy nedovolili. Slovensko je zvrchovaný samostatný štát, na území ktorého platia zákony. Proti reťazcu, ktorý protiprávne odmieta zaplatiť pokutu za opakované porušovanie zákona na ochranu zdravia slovenských spotrebiteľov, bude tvrdo zakročené a v prípade neplnenia si zákonných povinností bude jeho majetok exekvovaný," povedala vicepremiérka a šéfka MPRV SR Gabriela Matečná (SNS).



"Štátni potravinoví inšpektori rakúskemu reťazcu, na základe opakovaného ohrozovania zdravia slovenských spotrebiteľov, udelili takzvanú miliónovú pokutu za opakované nedodržanie zákona v jeho prevádzkach už 11-krát. Je to vôbec najviac zo všetkých obchodných reťazcov. Proti reťazcu, ktorý odmieta zaplatiť pokutu, bude v prípade jej neuhradenia v lehote upozornenia zakročené vykonaním exekúcie súdnym exekútorom, prípadne výkonom správnej exekúcie podľa správneho poriadku. Platí pritom prezumpcia správnosti rozhodnutia správneho orgánu. To znamená, že reťazec sa nemôže opierať o 'pocity', že pokuta je vysoká a už vôbec nie o domnienky, že platný a účinný zákon sa mu javí ako protiústavný," vysvetlil generálny riaditeľ sekcie potravinárstva a obchodu MPRV SR Milan Lapšanský.



Internetový portál hnonline.sk 30. júla informoval, že pokutu vo výške jeden milión eur mala v uplynulých dňoch zaplatiť spoločnosť Billa. Reťazcu uložila sankciu Štátna veterinárna a potravinová správa SR za opakované porušovanie nariadení stanovených v zákone o potravinách. Kontrolórom podľa portálu "pretiekol pohár trpezlivosti", keď v jednej z bratislavských prevádzok našli piškóty a lieskové orechy po dátume minimálnej trvanlivosti.



Billa je podľa hnonline.sk pritom prvým reťazcom, ktorý mal pokutu platiť "za nových podmienok" – na to, aby ju štátu pripísala na účet, mala iba 15 dní. Postarala sa o to novela potravinového zákona z dielne koaličných poslancov, ktorá vstúpila do platnosti 1. mája 2019.