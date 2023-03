BILLA získala prestížne ocenenie Best Buy Award

Bratislava 17. marca (OTS) - Sieť supermarketov BILLA je lídrom v ponuke kvalitných produktov, ktoré si môžu zákazníci zakúpiť za rozumné ceny. Potvrdilo to významné medzinárodné ocenenie Best Buy Award, ktoré spoločnosti BILLA udelila renomovaná švajčiarska organizácia ICERTIAS. V najnovšom prieskume trhu na obdobie 2023/2024 odovzdali slovenskí zákazníci spoločnosti BILLA najviac hlasov v kategóriách Oddelenie čerstvého mäsa, Oddelenie lahôdok a Oddelenie čerstvých jedál.Spoločnosť BILLA sa dlhodobo snaží ponúkať svoje produkty za výhodné ceny tak, aby čo najviac vyhovovali potrebám a želaniam zákazníkov. Výsledky prestížnej spotrebiteľskej ankety Best Buy Award na roky 2023/2024 potvrdzujú, že sieť supermarketov tento cieľ úspešne napĺňa.uviedlaSpoločnosť BILLA získala ocenenie Best Buy Award na základe prieskumu slovenského trhu na roky 2023/2024, na ktorom sa zúčastnilo 1200 ľudí. Respondenti odovzdali najväčší počet hlasov spoločnosti BILLA v troch kategóriách – Oddelenie čerstvého mäsa, Oddelenie lahôdok a Oddelenie čerstvých jedál.vysvetlila. Ocenenie Best Buy Award pomôže sieti BILLA ešte viac šíriť svoju dobrú povesť, pričom spoločnosť tento úspech plánuje smerom k nakupujúcej verejnosti komunikovať prostredníctvom svojich marketingových kanálov.